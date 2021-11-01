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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رسالة دكتوراه توضح أثر عملية «تكميم المعدة» على وزن وصحة المريض| صور

الباحث وسط لجنة الحكم
الباحث وسط لجنة الحكم والمناقشة

شهدت كلية الطب جامعة كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الطبيب محمد أحمد طلبة الخبي، المدرس المساعد بقسم الجراحة العامة بالكلية، والتي جاءت تحت عنوان «متابعة حجم الجيب المعدى إثر إجراء عملية تكميم المعدة بالمنظار الجراحي وتأثيره على التغيرات التي تطرأ على وزن المريض».

وضمت لجنة الحكم والمناقشة، كلاً من، الدكتور خالد أحمد إسماعيل، أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة كلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ، «مناقشاً ومشرفاً»، والدكتور طه أحمد إسماعيل، أستاذ الجراحة العامة وعميد كلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ «مناقشاً ومشرفاً»، والدكتور محمد حمدي أبورية، أستاذ الجراحة العامة، كلية الطب البشري جامعة طنطا «مناقشاً خارجياً»، والدكتور أحمد إبراهيم عبيد، أستاذ مساعد الأشعة التشخيصية والأشعة التداخلية كلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ «مناقشاً داخلياً».

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وأكد الباحث الطبيب محمد أحمد طلبة الخبي، أن هذه الدراسة تهدف إلى تقييم عملية الاستئصال التكميمي للمعدة بالمنظار لعلاج السمنة المفرطة فيما يتعلق بالأمراض والمشاكل المصاحبة للسمنة قبل العملية، ومعدل المضاعفات أثناء وبعد العملية، وتحسين المشاكل الصحية المصاحبة للسمنة، ومعدل النقص في الوزن خلال عام من العملية، ومتابعة حجم الجيب المعدي بعد عام واحد من العملية باستخدام الأشعة المقطعية متعددة الشرائح وتأثيره على التغيرات التي تطرأ على وزن المريض.

وأشار إلى إجراء هذه الدراسة على 30 مريضاً ممن يعانون من السمنة المفرطة بوحدة جراحات السمنة بالمستشفى الجامعي بكفر الشيخ خلال الفترة من نوفمبر 2018 إلى نوفمبر 2020، موضحاً أنه بالمتابعة الدقيقة للمرضى في عيادة السمنة بعد العملية تبين أن عملية الاستئصال التكميمي للمعدة أدت إلى نقص ملحوظ في الوزن وكذلك تحسن واضح في المشاكل الصحية المصاحبة للسمنة والحالة المزاجية وجودة الحياة بصورة عامة.

وأضاف، «الخبي»، أنه بمتابعة الجيب المعدي بعد العملية وجد اتساع ملحوظ في معظم المرضي وعلى الرغم من ذلك لم يؤثر على معدل فقدان الوزن بعد عام إثر إجراء الجراحة، لافتاً إلى أن عملية الاستئصال التكميمي للمعدة لعلاج مرضى السمنة المفرطة بدرجة عالية من الكفاءة والأمان وأدت إلى نقص ملحوظ في الوزن وكذلك تحسين واضح في المشاكل الصحية المصاحبة للسمنة.

جدير بالذكر أن لجنة الإشراف على هذه الرسالة، ضمت كلاً من، الدكتور خالد إسماعيل، أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة كلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ، والدكتور طه إسماعيل، أستاد الجراحة العامة وعميد كلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ، والدكتور رضا فوزي عباس، مدرس الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ.

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