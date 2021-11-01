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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

روح أكتوبر تجمعنا.. ندوة تثقيفية بجامعة المنيا

اللواء المنصوري بجامعة
اللواء المنصوري بجامعة المنيا

استضافت جامعة المنيا اللواء طيار أحمد كمال المنصوري أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة 1973 وذلك خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، وبإشراف الدكتور عصام فرحات نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب وذلك ضمن فعاليات مهرجان الانشطة الطلابية (وعيك ..أمنك) تخليدًا للذكرى الـ48 لانتصارات اكتوبر المجيدة.

يعد اللواء "المنصوري" بحسابات الخبراء العسكريين أحد الطيارين الأبطال الذين تجاوزوا الأرقام القياسية بعدد "52" طلعة جوية في 18 يوم، بعد خوضه أطول المعارك الجوية بالتاريخ، والتي استمرت13 دقيقة بحرب اكتوبر، وهو قائد تشكيل مقاتلات في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، وكذلك من جرحي ومصابي العمليات الحربية مرتين أثناء الحرب.

وأسقط اللواء المنصوري طائرة قائد السرب الاسرائيلي وهو على حافة نفاد وقود طائرته، ونجح بالهبوط بها على طريق الزعفرانة الضيق وهي معطلة، وكذلك مناورة الموت التي قام بها على ارتفاع منخفض لتدمير طائرة اسرائيلية تلاحقه، حتى وصفه قادة جيش الدفاع الاسرائيلي بالطيار المصري المجنون

ونال "المنصوري" العديد من الأوسمة والتكريمات خلال مشواره العسكري على مدار 4 حروب.

وأعرب الدكتور مصطفى عبد النبي عن لتلبية اللواء "المنصوري" دعوة الجامعة، وتواجده في رحاب جامعة المنيا، قائلًا إن "انتصارات أكتوبر المجيدة سطرت شجاعته وأصالته، التي اربكت العدو، وأفشلت خططه، بعد مناوراته الجوية التي استطاع أن يسطر من خلالها أسمه في تاريخ الوطن، مضيفاً أن ذكرى الانتصار العظيم، تُجدد الولاء والعهد بمواجهة تحديات الماضي والحاضر، وتعطينا عظيم الدروس، التي نستمد من ذكراها طريقاً نسير فيه خلف قيادة الرئيس السيسي لبناء الجمهورية الجديدة.

واستعرض اللواء المنصوري دور الطيران والطيارين المصريين خلال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر بوصفها مفتاحاً للنصر وتمهيداً للعبور لسيناء.

وفي ختام الندوة قدم رئيس الجامعة درع الجامعة للواء أحمد كمال المنصوري تكريماً لنضاله وصموده كأحد أبطال أكتوبر 1937، كما تم تكريم الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية.

وعلي هامش الندوة التثقيفية تم افتتاح معرض للفنون التشكلية ضم مجموعة من اللوحات والأعمال النحتية التي تجسيد حرب أكتوبر المجيدة.

شهد الندوة التثقيفية عمداء الكليات ووكلائها، وطلاب الجامعة، والعقيد محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، والمقدم هشام محمود مدير التربية العسكرية بالجامعة، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور حسام عبد الرحيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والعقيد رأفت مختار مدير الأمن الإداري، ومنسقو الأنشطة بالكليات، ومديرو الإدارات مكاتب رعاية الطلاب والكليات.

حرب اكتوبر وزير التعليم التعليم العالي البحث العلمي الانشطة الطلابية خالد عبد الغفار جامعة المنيا التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ندوة تثقيفية انتصارات أكتوبر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

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