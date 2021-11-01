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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى العكريشي يوضح جهود مؤسسة نبض الحياة.. فيديو

مصطفى العكريشي
مصطفى العكريشي

كشف الدكتور مصطفى العكريشي، المستشار الديني لمؤسسة نبض الحياة، جهود المؤسسة في إيصال المياه للقري الأكثر احتياجا.


وتابع العكريشي خلال حواره ببرنامج "بنت البلد" تقديم نشوى مصطفى والمذاع عبر قناة صدى البلد ٢،:"  مؤسسة نبض الحياة بها حملات كثيرة  تستهدف بناء المساجد ومشروعات زراعة النخيل  بمحافظة الوادي الجديد ، إضافة إلى مشروع سقيا الماء وإيصال المياه إلى من يحتاجها في كافة محافظات الجمهورية.


وأشار إلى أن الإنفاق والتصدق في سبيل الله يطفئ غضب الله سبحانه وتعالى ويمحو الخطايا للعبد ويقيه من النار، ويستظل العبد في ظل صدقته يوم القيامة، كما أنها تُعالج الأمراض البدنية والقلبية وتدفع أنواعًا مختلفة من البلاء.
 

محافظات الجمهورية يوم القيامة قناة صدي البلد نشوى مصطفى الوادى الجديد محافظة الوادى الجديد الأكثر احتياجا

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