هكذا تحولت أم خالد من سائقة شاحنة إلى بطلة.. فيديو

فريال والشهيرة بأم خالد.. تتحول من سائقة شاحنة أو سيارة نقل ثقيل مصرية إلى بطلة يشيد بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فبعد أن وقع حادث مروري على إحدى الطرق السريعة في مصر، حيث اصطدمت إحدى الشاحنات وتحطمت قاطرتُها تماما ما أدى إلى تكدس مروري كاد أن يسبب المزيد من الحوادث.

تناولت قناة "الغد"، في تقرير مصور لها، أن أم خالد، حلت قاطرتَها لتسحب الشاحنة الأخرى وتفتح الطريق مجددا أمام المرور بعد حوالي ساعة كاملة من التوقف.

الفيديو انتشر بشدة على موقع فيسبوك وسط احتفاء روادِه الذين طالبوا بتكريمها ووصفوها بأنها ست بـ 100 رجل.