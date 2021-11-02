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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تجميد البويضات.. طفرة طبية جديدة لحل مشكلات الخصوبة وللإنجاب بعد انقطاع الطمث

أرشيفية
أرشيفية

مع ابتكار التقنيات المتقدمة وأسلوب الحياة سريع الوتيرة؛ أصبح تجميد البويضات اليوم، أمرًا مبتكرًا للأزواج الذين يعانون من صعوبة الإنجاب مع مرور العمر، بسبب مشاكل الخصوبة المتزايدة.

 

ونتيجة لذلك، تبين أن تقنيات المساعدة على الإنجاب، بما في ذلك تجميد البويضات، تعتبر منقذة للأزواج، وخاصة النساء اللواتي يرغبن في الحمل في مرحلة لاحقة من حياتهن، أو بعد انقطاع الطمث.

 

ما هو تجميد البويضات؟

 

هو حالة طبية تعرف باسم حفظ البويضات الناضجة بالتبريد، وهي طريقة تؤدي لتمكين المرأة من الحمل في المستقبل.

وخلال هذه الطريقة، يتم حصاد البويضات غير المخصبة من المبايض وتجميدها لاستخدامها لاحقًا، حيث يمكن دمجها مع الحيوانات المنوية وزرعها في الرحم يدويًا.

 

ووفقًا للدكتور «سواتي ميشرا» استشاري هندي كبير فإن تجميد البويضات يعد خيارًا موثوقًا فيه للنساء اللواتي لم تستعدن للحمل بعد وترغبن في الحمل خلال الثلاثينيات من العمر.

 

من أهم مزايا هذه التقنية أنها عملية متعددة الخطوات ولا تتطلب حيوانات منوية من المتبرع ويمكن إخصابها في وقت الحمل.

 

متى يمكن للمرأة استخدام هذا الخيار؟

يمكن استخدام تجميد البويضات في:

حالة العقم: معظم الأزواج قد يصبحوا غير قادرين على الإنجاب مل بسبب عوامل مختلفة يمكن أن تسبب مشاكل في الخصوبة، بما في ذلك أي مرض مثل الذئبة أو فقر الدم المنجلي أو PCOD.

في حالة علاج السرطان: لا يمكن إنكار أن علاج السرطانات يترك أثرا كبيرا على الجسم ويضعف الأعضاء المختلفة، فيمكن لبعض الأدوية والعلاجات مثل العلاج الكيميائي أن تنبعث منها إشعاعات ضارة يمكن أن تؤثر على خصوبة الفرد.

 

تأخر الحمل: يرغب بعض الأزواج في تأخير الحمل والحفاظ على البويضات الصغيرة بأمان من أجل حملهم في المستقبل. 

المشاكل الجسدية: في بعض حالات العدوى، أو فشل الأعضاء، أو غيرها من المشاكل الجسدية مثل الانتباذ البطاني الرحمي، وهي حالة تنمو فيها الأنسجة خارج الرحم فـ تسد قناة فالوب، وهناك فرص لتلف جودة البويضات.

 

جمع البويضات

- تتم هذه العملية تحت التخدير، حيث يتم إدخال مسبار الموجات فوق الصوتية في المهبل لتحديد البصيلات. 


- يتم استخدام جهاز شفط متصل بإبرة لإزالة البويضة من الجريب، ويمكن أن تستغرق هذه العملية ما يصل إلى 10-15 دورة لضمان جمع ما يكفي من البويضات.

 

كيف تتم عملية التجميد

 

بمجرد جمع البويضات غير المخصبة، يتم تجميدها إلى درجات حرارة دون الصفر للحفاظ عليها واستخدامها في المستقبل.

كما يتم باستخدام التزجيج، وهو أحد أكثر عمليات تجميد البويضات شيوعًا، حيث يتم الاستعانة بـ تركيزات عالية من المواد؛ لمنع تكون بلورات الجليد عليها في أثناء عملية التجميد.

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