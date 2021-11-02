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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر

أسعار الخضراوات والفاكهة
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 2 نوفمبر 2021، استقرارا نسبيا وفقا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

أسعار الخضراوات اليوم
ووصل سعر الطماطم، إلى 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 7 جنيه للكيلو، والبصل إلى 3.75 جنيه، وبلغ سعر كيلو الكوسة 5.5 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 4 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 7 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

أسعار الخضراوات اليوم

ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 4 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 4 جنيهات للكيلو الواحد، والأبيض بـ 4 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 6 جنيه، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 4.5 جنيه، والألوان بـ15 جنيها للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 3 جنيهات.


أسعار الخضراوات اليوم
سجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 5.5جنيه، والبلدي 4 جنيهات، أما أسعار البامية فوصل سعر الكيلو منها إلى 9 جنيهات، والثوم بـ 22 جنيها، واللفت بـ2 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الخس إلى 10 جنيهات
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أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء
وصل سعر كيلو البرتقال البلدي إلى 3.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة إلى 7 جنيه، واليوسفي إلى 9 جنيهات، والجريب فروت إلى 6 جنيهات، والليمون البلدي بـ 8 جنيهات، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها، والعنب الكرمسن إلى 21 جنيها، والعنب الرومي الأحمر 9 جنيهات للكيلو، ووصل سعر بلح سلمى إلى 20 جنيها للكيلو، والبلح البارحي إلى 25 جنيها.

 

كما وصل سعر كيلو التين البرشومي إلى 13 جنيها، والجوافة إلى 7 جنيهات للكيلو، وسجل الرمان 7 جنيهات للكيلو، والكانتلوب يسجل 8 جنيهات، وتراوحت أسعار المانجو بين 12 و40 جنيها للأنواع المختلفة.

 

وسجل البطيخ من وزن 6:8 كيلو 32 جنيها كأعلى سعر للثمرة الواحدة، ومن وزن 4:6 بـ21 جنيها للثمرة الواحدة، كما وصل سعر الخوخ المستورد إلى 20 جنيها للكيلو، بينما سجل البرقوق المستورد 22 جنيها للكيلو، والكمثرى الخشابي وصلت إلى 20 جنيها للكيلو، وكمثرى الثلاجة بـ25 جنيها، ووصل الأناناس إلى 35 جنيها للكيلو، والكيوي إلى 26 جنيها للكيلو.

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