بالتعاون مع زوجها .. أصالة: هتشوفوني بالعراقي قريبا

قالت الفنانة أصالة، إنها تستعد حاليا لتقديم أغنية باللهجة العراقية من كلمات زوجها فائق حسن، وذلك قبل إحيائها إحدى حفلاتها مؤخرا.

وأشارت أصالة، في لقاء لها مع ET بالعربي، إلى أنها ستتعاون مع زوجها في أغنية جديدة ، مضيفة: "هتشوفوني بالعراقي قريبا.. أغنية عراقية كلمات الحبيب".

حفلات أصالة

وأحيت الفنانة أصالة حفلا غنائيا منذ يومين على هامش افتتاح مهرجان خوفكان بالشارقة، وخلال الحفل قامت أصالة باستئذان جمهورها أن تخلع حذاءها لشعورها بالراحة كى تتمكن من الغناء بشكل أفضل .

ولم تعد هذه المرة الأولى من نوعها ففى شهر أغسطس الماضى، أحيت أصالة حفلا غنائيا بـ جدة وفاجأت جمهورها بخلع حذائها على المسرح، معلقة :"«صرلي مدّة آخد هالقرار ومتردّدة فيه.. انتو شو بدكن بطولي؟ الحلو صوتي، صح أو لا؟.. شو رأيكن إذا قررت أخلع الصندل علشان أعرف أروح وأجي».

وتستعد كل من الفنانة أصالة والفنانة أسماء لمنور لطرح ديو غنائى باللهجة المغربية خلال الأيام المقبلة.

وقالت أسماء لمنور عبر برنامج Et بالعربي: "سجلنا الأغنية بالاستوديو طالعة تجنن.. هي أغنية مغربية كلمات محمد المغربي، ألحان مهدي مزين، وتوزيع مادارا وطارق حجيلي."

وأضافت: "فيها كل الحالة اللي بتعيشها أصالة من المحبة والحب، وأنا أعيش حالة حب كبيرة جدا حتشوفوهها في الأغنية."

يذكر أن الشاعر العراقى فائق حسن وجه رسالة رومانسية لـ زوجته الفنانة أصالة، ونشر صورة له معها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

وكتب فائق حسن: " كان صوتك منذ الأزل يبث الحب في كل مكان ، له رنين أجراس الكنائس ودعوة الله لصلاة العشق.. يتسابق كل شئ فيك ليكون الأفضل بلا منازع يا معجزتى في زمن اللا معجزات!!

وأضاف: يا أنت يا معجم الأمنيات كيف لك أن تكوني بهذه السهولة المستحيلة وبهذا المستحيل الممكن تختصري الجميع وتكوني وحدك لذة الخيال الذي انتي مكانه وزمانه!!

واختتم : وفاجأني حبك حيث كنت اتوقعه انتظرته على قارعة الصدفة وكم صدفة اهدرتها من اجل موعدنا و قدرنا المحتوم ".

وغازلت الفنانة أصالة زوجها الشاعر فائق حسن بكلمات معبرة عن مدى حبها له ، ونشرت فيديو لزوجها من كواليس أوبريت "ليلة وطن" ضمن احتفالات " اليوم الوطني السعودي" عبر حسابها بموقع "تويتر" .

وكتب اصالة «نعمة كبيرة وهديّة منّ ربّ العالمين غالية بحمد الله عليها كلّ لحظه أنا زوجة فائق حسن وشريكة حياته وصديقته وحبيبته».