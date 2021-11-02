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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبو كلثوم وملك الغناء.. ألقاب تغنى بها صباح فخري في تاريخه

صباح فخري
صباح فخري

أطلق على الراحل صباح فخري العديد من الألقاب خلال مسيرته الفنية التي امتدت على مدار حوالي 70 عاما، منذ بدأ الغناء في الإذاعة السورية عام 1948. 

اشتهر صباح فخري بصوته القوي الرخيم، وغنائه للون الطربي الشرقي الأصيل، وقتديم الموشحات والأغاني التراثية المجددة. 

أحيا الفنان صباح فخري افتتاح التلفزيون السوري عام 1960، من بين عدد كبير من الفنانين المشاركين فذاع صيته، وأصبح يتمتع بشعبية كبيرة حتى وصل لقمة المجد الطربي. 

تغنى صباح افخري بأشعار المتنبي وأبو فراس الحمداني وابن الفارض وغيرهم من الشعراء ومن أشهر أعماله أغنية مالك يا حلوة مالك، قدك المياس، وآه يا حلو من التراث السوري. 

حصل صباح فخري عام 1968 على لقب سفير النوايا الحسنة من منظمة الأمم المتحدة، بعدما أحيا حفلات خيرية للمعاقين والمرضى ومنظمة الأغذية والزراعة، والعديد من الأعمال الخيرية. 

ألقاب صباح فخري 

أطلق على الراحل صباح فخري العديد من الألقاب خلال مسيرته، كان بدايتها "أبو كلثوم" الذي قدم به عندما شارك في حفل مع المطربة نجاة بمدينة دمشق عام 1948. 

لقب أيضا بأمير الطرب، والعندليب والكروان، وملك الغناء، وبلبل الشرق، وملك الطرب والفن الأصيل. 

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