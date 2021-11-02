وداعا.. بشرى تنعى الراحل صباح فخري عبر إنستجرام

نعت الفنانة بشري، الفنان الراحل صباح فخري بعد وفاته صباح اليوم ، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ” .

ونشرت الفنانة بشرى صورة للراحل، وعلقت قائلة:"وداعا صباح فخري".

وفاة صباح فخري



أعلنت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السوريين، وفاة المطرب السوري صباح فخري عن عمر يناهز 88 عاما.

ونعت الوزارة والنقابة صباح فخري، في بيان لها بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

الفنان الراحل صباح فخري ، كان من مواليد حلب عام 1933، وحاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007، وذلك تقديراً لإنجازاته في خدمة الفن السوري.

وشغل صباح فخري، مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية على ما ذكرت "سانا".

ويحمل صباح فخري، رقما قياسيا في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس في فنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.