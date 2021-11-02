ضبط 1500 كيلو كبدة مجمدة مجهولة المصدر خلال حملة تفتيشية بالشرقية

طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري في المحافظة، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومصانع تصنيع وبيع اللحوم ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية و الإشتراطات الصحية للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

وشدد محافظ الشرقية، لى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية ( إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وقسم الصحة العامة والتفتيش بإدارة منيا القمح البيطرية) بالاشتراك مع مباحث التموين بمنيا القمح و بالتنسيق مع الرقابة الإدارية، نفذت حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمركز منيا القمح.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير محضر مخالفة لثلاجة لحفظ وبيع اللحوم والأسماك وضبط 1500 كيلو جرام كبده مجمدة مجهولة المصدر، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.