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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ما أصعب رحيل الكبار.. يارا تنعي السوري صباح فخري برسالة مؤثرة

صدى البلد

نعت الفنانة اللبنانية يارا، الفنان الراحل صباح فخري بعد وفاته صباح اليوم ، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ” . 

 

ونشرت الفنانة يارا صورة للراحل، وعلقت قائلة:"ما أصعب رحيل الكبار،  الله يرحمو يا رب ويصبّر عائلتو وجمهوره ويصبّرنا، سيبقى وفنّهُ خالداً في ذاكرتنا، ⁧‫#صباح_فخري‬⁩ #يارا #يارا_لوفرز".

 

وفاة صباح فخري 


أعلنت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السوريين، وفاة المطرب السوري صباح فخري عن عمر يناهز 88 عاما.

 

ونعت الوزارة والنقابة صباح فخري، في بيان لها بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

 

الفنان الراحل صباح فخري ، كان من مواليد حلب عام 1933، وحاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007، وذلك تقديراً لإنجازاته في خدمة الفن السوري.

 

وشغل صباح فخري، مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية على ما ذكرت "سانا".

 

ويحمل صباح فخري، رقما قياسيا في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس في فنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.

مهرجان الفنانة الفنانة اللبنانية التواصل الاجتماعي أغاني صباح فخري أخر أعمال يارا

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