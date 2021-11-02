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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين ينفي تقارير نشر قوات روسية على الحدود مع أوكرانيا

صدى البلد

 نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، ما تردد بشأن نشر روسيا لوحدات من الجيش وآليات عسكرية على الحدود الأوكرانية.


وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن "نقل بعض معداتنا العسكرية أو وحدات جيشنا عبر أراضي روسيا الاتحادية هو شأن يخصنا"، مشيرا إلى أن "روسيا لم تهدد أحدا قط، ولا تهدد، ولا تشكل خطرا على أحد".


وأوضح أن "روسيا اتخذت وستواصل اتخاذ إجراءات لضمان أمنها على خلفية نزعات توسعية عدوانية إلى حد ما، وخاصة من حلف شمال الأطلسي وعدد من الدول الأخرى".


وكانت صحيفة أمريكية قد نشرت، في وقت سابق، صورا التقطتها أقمار صناعية، وزعمت أنها تظهر انتشار القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.
 

الكرملين الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف روسيا

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