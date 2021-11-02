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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متر الشقة في بدر بـ 4000 جنيه.. خبر سار للشباب.. فيديو

وحدات سكنية
وحدات سكنية

قال المهندس رمضان إبراهيم مدير شركة الإنجازات الهندسية، إن مجال العقارات من أكثر المجالات التى بها استثمار كبير، موضحًا أن العقارات استثمار لـ المستقبل.

وأضاف "إبراهيم"، خلال حوارها ببرنامج " بنت البلد" المذاع على قناة "صدى البلد 2" تقديم الفنانة نشوى مصطفي، أن ثمن العقارات دائمًا فى ارتفاع، ولذلك ننصح الجميع بالاستثمار فى العقارات، معلقًا "العقار منه بيتأجر وسعره على طول يرتفع".

ولفت إلى أن الاستثمارات الخاصة به متواجدة فى مدينة بدر، وأن مدينة بدر مميزة عن باقى المدن لأنها قريبة من العاصمة الإدارية الجديدة، وخلال دقائق تنتقل من بدر لـ العاصمة.

وأشار إلى أن لديه خبرة فى المجال الهندسي، وأكد أنه يختار أفضل الأماكن من أجل بناء الوحدات السكنية.

وأوضح أنه يقف بجوار الشباب، وأن سعر المتر فى الشقق 4 آلاف جنيه، وأن هذا السعر يعتبر الأقل، و المناسب لـ المواطنين.

العقارات مجال العقارات صدى 2 نشوى مصطفى الاستثمارات

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