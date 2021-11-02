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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حميد الشاعري يتعاون مع مغني الراب مروان موسى.. صور

حميد الشاعرى
حميد الشاعرى

نشر مغنى الراب مروان موسى عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، فيديو مع الفنان حميد الشاعرى . 

وظهر مروان موسى وحميد الشاعرى خلال الفيديو وهما يدرسان تقديم مشروع غنائى جديد معاً . 

حميد الشاعرى ومروان موسى 
حميد الشاعرى ومعنى الراب مروان موسى 

وكان قد أقيم حفل زفاف ابن شقيق حميد الشاعرى منذ فترة، داخل أحد الفنادق الكبرى على عروسه ناريمان وليد.

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وحرص عدد من النجوم على حضور حفل الزفاف من أبرزهم الفنانة يسرا، الفنان أحمد زاهر، المطرب مصطفى شوقى، المطرب محمد قماح، الموسيقى جلال فهمى، والمطربة شذى وكابتن عبد العزيز عبد الشافى وكابتن محمد يوسف وعادل عبد الرحمن، وأحيا حفل الزفاف النجمان تامر حسنى وحكيم.

 

حفل تخرج ابنته :


وكان احتفل الفنان حميد الشاعري بتخرج ابنته نبيلة ، حيث شارك متابعيه بهذا الحدث عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

ونشر الشاعري صورا لابنته وعلق عليها قائلاً : " : “نبيلة حبيبة بابا اتخرجت Visual Communication Design  هو حاجة جديدة إيه هي معرفش، ومعرفش ترجمتها بالعربي مبروك يا أحلى نبيلة ”


أغنية زحمة الأيام 


حققت أغنية “زحمة الايام” لـ حميد الشاعرى ومصطفي قمر وهشام عباس وايهاب توفيق، نجاحا كبيرا بعدما كسرت حاجز المليون و900 ألف مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها واحتلت التريند رقم 6  على موقع “يوتيوب”.

“زحمة الأيام” غناء  حميد الشاعرى ومصطفي قمر وهشام عباس وايهاب توفيق كلمات : سامح العجمي، والحان : أشرف سالم، وتوزيع وفواصل موسيقية : نديم الشاعري، وتوزيع وتريات : أحمد الموجي، عود :  اسلام ابتي، جيتار : محمود جليليو، وتم التسجيل في استديو الرسالة، المهندس : احمد جودة، مكساج وديجيتال ماستر نديم الشاعري، وانتاج CAMP.

حميد الشاعرى مروان موسى تامر حسني التواصل الاجتماعي هشام عباس

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