شعبة الحاصلات الزراعية توضح حقيقة ارتفاع أسعار الفول..فيديو

قال أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية باتحاد الغرف التجارية، إن سعر كيلو الفول كان في البداية 9 جنيهات، مؤكدا أنه وصل قبل موسم المدارس إلى 8 جنيهات ونصف، ولكنه عاد إلى سعره الطبيعي بـ 9 جنيهات.

أضاف أحمد الباشا إدريس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه لا صحة لارتفاع سعر الفول خلال تلك الفترة لأنه عاد إلى سعره الطبيعي دون أي زيادة.



أسعار الفول

وأشار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية إلى أن ارتفاع الفول تراوحت نسبته ما بين 15الى 20٪، منوها إلى ان هذه النسبة تعتبر بسيطة وفقا لحركة السوق العالمية، نظرا لوجود مخزون سابق لدى التجار قبل الزيادات



وعن الأسعار أوضح عبور فرج العطار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الفول فى الأسواق سجلت للفول المستورد قيمة تتراوح من 9 الاف حتى 10 آلاف و400 جنيه للطن وفقا لجودة المنتج فى الجملة ويصل فى التجزئة ما ببن 14 الى 18 جنيها للكيلو مقارنة ب 12 و16 جنيه.