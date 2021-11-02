غادة فتحي: المرأة حرة فى ارتداء ما تريد من ملابس

قالت غادة فتحى، باحثة فى شئون المرأة، أنها مع حرية المرأة فى ارتداء ما تريد أو يناسبها من ملابس، وأنها ضد التمييز.

وأضافت خلال حواره ببرنامج "+18" المذاع على قناة "صدى البلد 2" تقديم الإعلامية أمل صالح، أن القانون المصري لا يعطى فارق بين الرجل و المرأة، و الجميع يحاكم بقانون واحد، و المادة 53 من القانون تنص على ذلك.

ولفتت إلى أن هناك فكر و ثقافة لـ أن تأخذ المرأة بالها من ملابسها، ملعقة أن هناك حرب على المرأة.

وأشارت إلى أنها ضد أى فتاة تستمع لـ تعليقات و هجوم البعض عليها، معلقة :" اى فتاة تري أنها لا تخالف قيمها الشخصية عليها أن تستمر فى طريقها".