الناقد الموسيقي أشرف عبد المنعم: أغاني الراب هلوسة وسوقية

قال الناقد الموسيقي أشرف عبد المنعم، إن أغاني الراب تيار نشأ في الدول الغربية والأوروبية أصحبه تيارا نقل هذا النوع من الغناء إلى باقي الدول وحتى الصين، وبالتالي سيمر بمصر ويتأثر بها البعض، مشيرا إلى أن هذه الأغاني تسمى في الموسيقى بالرسيتاتيف وهو تكرار الكلمات مع إيقاع معين بدون غناء، أسهل من إنه يعمل جملة لحنية وكلمات وتوزيع، وأنا لا أحبذ هذه الأغاني التي أراها أقرب للسوقية.

وأضاف أشرف عبد المنعم في تصريحات لموقع صدى البلد الاخباري، أن هذه الأغاني أصبحت مقصدا لغير القادرين على تقديم أغنية موسيقية بها جمل لحنية وقواعد موسيقية، مشيرا إلى أن الجمهور أصبح سطحي وبالتالي يستمعون لأي شخص يغني أي كلام، لأن مستوى الحوار عند الجمهور اصبح ضعيف، وبالتالي هذه الأغاني تستهويهم لأنها تعبر عنهم، ولكن دور الفن هو أن يأخذ الجمهور من مستواهم إلى مستوى أعلى.

أغاني الراب هلوسة

وأضاف أشرف عبد المنعم، أن مغنيين الراب ليسوا مؤثرين وهم فقط يشغلون هذا الحيز عند الجمهور وسوف يظهر غيرهم وغيرهم بعد فترة، لافتا إلى أن هذه الأغاني أقرب لأغاني الديفيلز في انجلترا التي تسمى بالسايكدليك، وكان هؤلاء يتناولون عقاقير مخدرة ويغنون أغاني غير مفهومة، لكن دي هلوسة مش أغاني.

وأوضح أشرف عبد المنعم، أن الغرب لديهم أغاني هابطة ولكن لديهم أغاني أخرى رائعة، ونحن لا يوجد لدينا هذا التنوع في المستوى وتدنت الأغنية، لافتا إلى أن المطرب ليس مطلوب منه أن ينزل لمستوى الجمهور، وإلا ستجد دكتور الجامعة ينزل لمستوى الطلاب ويرتدي مقطع مثلهم.

وتابع أشرف عبد المنعم، أن الفن رسالته مهمة، وعلى المطربين أن يهتموا بالأغنية أكثر، لاسيما أن عدد منهم حققوا الربح المادي من الحفلات.