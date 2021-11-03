أستاذ فيروسات: جميع لقاحات كورونا آمنة

قال الدكتور فايد عطية أستاذ مساعد الفيروسات الطبية و المناعة، إن الدولة تقوم بـ مجهود كبير من أجل توفير لقاحات كورونا لـ المواطنين، موضحًا أن جميع اللقاحات موجودة فى مصر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة المذاع على قناة أكسترا نيوز تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن الدولة وفرت ملايين الجرعات من مختلف اللقاحات لأ المواطنين، و الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يدعو المواطنين لسرعة الحصول على لقاح كورونا.



ولفت إلى أن الشخص الذى لم يحصل على لقاح كورونا يعتبر بؤرة لـ الفيروس، وأكد أن الدولة ستجعل اللقاحات اجباري.



وأشار إلى أن جميع اللقاحات أمنة ولا يوجد بها أى مشكلات، وطالب من المواطن بعد الاستماع لت الشائعات و من يروجون لها.



وأوضح أن الأعراض الناتجة عن الحصول على اللقاح تعتبر مثل جميع اللقاحات، وبـ الأدوية البسيطة تختفى الأعراض.

