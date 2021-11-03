عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفنانة نورهان تطلب من جمهورها الدعاء بالشفاء لوالدتها

صدى البلد

طلبت الفنانة نورهان شعيب من جمهورها، الدعاء بالشفاء لوالدتها، ونشرت صورة جمعتهما، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت شعيب لمتابعينها، معلقة من خلال الصورة: "نحتاج دعواتكم باسترداد الصحة ، اتم الله الصحة علي امهاتنا جميعاً و جنبهن الالم".
 

 

وفي سياق آخر، كانت قد نشرت الفنانة نورهان شعيب فيديوهات على حسابها الشخصي على فيسبوك تحكي فيها كواليس تصوير أحدث أعمالها التلفزيونية بعنوان اللغز.

 

وذكرت بعض الأمور التي لا أساس لها عن فريق عمل المسلسل ومنتجه والذي بدوره له حق الرد من خلال هذا البيان، فصرح المنتج محروس المصري أن مسلسل اللغز بطولة الفنانة نورهان شعيب وتم تصوير معظم مشاهد المسلسل خلال الفترة الماضية ودخلت الحلقات للمونتاج. 

 

وانه يتبقى للفنانة نورهان شعيب ٤٥ مشهدا سيتم تصويرها على 5 أيام وعن أجرها ذكر المصري انها بالفعل تقاضت جزءا منه ويتبقى لها 30 ألفا مع انتهاء التصوير. 

 

وفيما يتعلق بما قيل في الفيديوهات أنه هددها لاستكمال المسلسل فقد نفى المصري وجود أي تهديد كل ما طالبها به هو استكمال التصوير ونزولا على رغبتها في أخذ دفعة أخرى من أجرها عليها التوقيع على إقرار لاستكمال الـ ٥ ايام المتبقية فقط ليحفظ حقه أما إذا رفضت فلها مطلق الحرية في الأعتذار عن العمل مما يترتب عليه خسارتها بطولة اول مسلسل في حياتها الفنية والتي بدأت منذ أكثر من عشرين سنة.

 

مسلسل اللغز بطولة: نورهان شعيب، محمد نجاتي، سميرة صدقي، نهى رأفت، اكرامي هجرس ومجموعة من الوجوه الجديدة من طلبة معهد فنون  مسرحية، انتاج شركة رمسيس الحديثة ،تاليف غادة حنفي ومن إخراج عصام شعبان.

نورهان شعيب عبر الإنستجرام نورهان شعيب الفنانة نورهان شعيب أخبار نورهان شعيب نورهان شعيب ووالدتها

ترشيحاتنا

" البلاك فرايداي " في ميزان الدين ورأي العلماء حولها

قبل القمة.. شوبير يعلن خبر صادم بشأن شيكابالا

وزيرة البيئة تطلق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050

اليابان تمنح وزير السياحة وزاهي حواس وسام الشمس المشرقة

الفاو :تريليون ومائة مليار دولار خسائرناتجة عن إهدارالغذاء سنويا

التعليم : تطعيم كورونا سيصل لطلاب الثانوية العامة والفنية في مدارسهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خوفا من بطش الأهالي.. فرار أسرة "دبور" قاتل الإسماعيلية بعد حادث الذبح.. فيديو وصور

لـ ملاك العقارات..غرامة تصل مليوني جنيه حال القيام بهذا الإجراء

وفاة الضحية الثانية في حادث الساطور بالإسماعيلية

إثيوبيا تعلن الطوارئ.. أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد.. وآبي أحمد للإثيوبيين: استعدوا للمحنة

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

تعددت الروايات... شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

الإسكندرية مهددة بالغرق .. حلّان لإنقاذ مدينة الثغر من كارثة التغيرات المناخية

احذر.. 6 حالات تعرضك لسحب رخصة السيارة 3 أشهر بتعديلات المرور الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج التهاب الجيوب الانفية في المنزل وأفضل المضادات

وصفة سريعة لتحضير الدونات بمذاق شهي مثل المحلات

خطوة واحدة تنهي رعب شبح حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية بين الثلاثة الكبار

بحضور محافظ بورسعيد.. هيفاء وهبي تحيي حفلاً غنائيًا ساهرًا في بور فؤاد|شاهد

فيديو

رد مبروك عطية.. زوجتي لا ترضى بمعاشرتي إلا مقابل 50 جنيها

فيديو جراف.. رحلة صعود عفروتو من عامل بمقهي إلى نجم الراب

فيديوجراف.. كيف ظهر محمد رمضان في حفله بالسعودية؟

طرده من نادي الزمالك وذكرياته في إمبابة.. ماذا قال أوس أوس لصاحبة السعادة

المزيد

ساحة رأي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

أحمد فرغلي رضوان : ريش ..الرسالة تأخرت!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ