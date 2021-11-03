العناني يبحث تعزيز السياحة لمصر مع كبار منظمي الرحلات وشركات الطيران ببريطانيا

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عدداً من اللقاءات المهنية مع كبري منظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران بالسوق الإنجليزي، وذلك خلال زيارة الوزير للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2021 والتي تنعقد خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر الجاري.

حضر اللقاءات عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و محمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها.

حيث التقى العناني مسئولي ومديري كل منEasyJet Group (EasyJet Airlines- EasyJet Holidays) والتي تعتبر واحدة من كبريات شركات الطيران العالمية وثاني أكبر شركات الطيران في أوروبا المنخفض التكاليف، ومجموعة تيوي TUI العالمية والتي تعد إحدى كبري منظمي الرحلات في العالم، والمدير التنفيذي والمدير الإداري ل Red Sea Holidays احد منظمي الرحلات البريطانية والمتخصصة في جلب السياحة الوافدة الي المقصد السياحي المصري من السوق البريطاني.

و أشار الرئيس التنفيذي والمدير التجاري لشركةEasy Jet خلال اللقاء إلى قيام الشركة في 9 أكتوبر الماضي بتسيير أولى الرحلات الجوية لمدينة شرم الشيخ من العاصمة البريطانية لندن بعد رفع اسم مصر في أواخر سبتمبر الماضي من القائمة الحمراء للدول الممنوع السفر إليها من المملكة المتحدة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

كما أشاد بقيام الدولة المصرية بتشغيل أول خط طيران من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة الأقصر بسعر تذكرة طيران تنافسي.

وأوضح أن الشركة تقوم بتنظيم رحلات طيران للمقاصد السياحية المصرية المختلفة وهي الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ من كل من المملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وهولندا، كما أعربوا عن تطلعهم لزيادة هذه الرحلات خلال الفترة المقبلة وخاصة مع وجود طلب متزايد لدى عملائهم للسفر الى مصر، مؤكدين علي تعطش وشغف السائحين من السوق البريطاني لزيارة مصر.

كما أعربوا عن رغبتهم لتحقيق مزيد من التعاون مع الوزارة لعمل شراكات لحملات ترويجية مشتركة للمقصد السياحي المصري.

كما أكد الرئيس التنفيذي للأسواق والخطوط الجوية وعضو المجلس التنفيذي ورئيس السياسة العامة ومكتب برلين لمجموعة تيوي TUI العالمية والتي تعد إحدى كبري منظمي الرحلات في العالم، على أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للمجموعة وعملائها حيث قامت المجموعة باستئناف الرحلات الجوية إلى البحر الأحمر في 17 أكتوبر2021، معربين عن تطلعهم للتعاون مع الوزارة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة الي مصر خلال الفترة المقبلة، وأشادوا بخطة استحداث برامج سياحية جديدة تربط بين السياحة الشاطئية والثقافية لجذب أنماط مختلفة من السائحين.

وقد تم خلال هذه اللقاءات مناقشة سبل تعزيز التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة الي مصر خلال الفترة المقبلة خاصة مع زيادة الطلب عليه، كما تساءل مسئولي هذه الشركات عن نسبة تلقي الأمصال المضادة لفيروس كورونا في مصر.

كما أعرب المدير التنفيذي ل Red Sea Holidays عن رغبة المجموعة لعمل شراكات للترويج للمقصد المصري، وتنظيم عدداً من الرحلات التعريفية في مصر.

وخلال هذه اللقاءات، قام وزير السياحة والآثار باستعراض الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستئناف الحركة السياحية الوافدة إليها بما يضمن سلامة السائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع.

كما تحدث تفصيلاً عن المنتج السياحي المتكامل الذي تروج إليه الدولة المصرية للجمع بين أنماط ومنتجات سياحية مختلفة مثل السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية لتمكين السائحين من الاستمتاع بمختلف الأماكن السياحية والأثرية التي يتميز بها المقصد السياحي المصري في ذات الرحلة.

ولفت إلى أنه يتم حالياً العمل على ربط وادي النيل بالبحر الأحمر عن طريق استحداث خطوط طيران داخلية تربط بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وأبو سمبل، مشيرا الى أن بداية من يوم 27 أكتوبر الجاري تم تشغيل أول خط طيران من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة الأقصر بسعر تذكرة طيران تنافسي شامل الضرائب.

كما استعرض الحوافز التشجيعية التي تقدمها الدولة المصرية لدفع حركة السياحة الوافدة لمصر والتي من بينها برنامج تحفيز الطيران الجديد، ومنح تخفيض على أسعار وقود الطائرات ورسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية المقدمة في المطارات المصرية في المحافظات السياحية، مشيرا الي الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بالمحافظات السياحية ومعظم المواطنين بها، وأنه جاري استكمال تطعيم المواطنين باقي المحافظات.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار قد وصل قبل يومين الي العاصمة البريطانية لندن في زيارة استهلها بتفقد الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة الذي انطلقت فعالياتها وتستمر حتى اليوم.

IMG-20211103-WA0011

IMG-20211103-WA0013