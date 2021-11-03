تحرير 3445 محضراً تموينياً بحملات تفتيشية لضبط الأسواق في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق من خلال عدة إجراءات لحماية حقوق المواطن وضبط الأسواق.

ومن جانبها ، أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية أن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

واستمراراً للحملات الرقابية والتفتيشية التي تشنها الإدارات التموينية المختلفة على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة لضبط حركة البيع والشراء وحماية المواطنين من جشع التجار.

تم شن عدد من الحملات التموينية والرقابية حيث أسفرت تلك الحملات خلال شهر أكتوبر الماضى عن تحرير (٣٤٤٥) منها تحرير (١٦٩٣ ) محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة ، و تحرير (٧٥٢) محضر فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للإستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر غش تجارى وضد تجار تموينين مخالفين.

وأضافت وكيلة الوزارة انه تم ضبط سلع غذائية منها ٣ طن ونصف كيلو دقيق بلدى و٧٥٠ كيلو ردة و٣٢ طن ملح و٢ طن لحوم و١ طن دواجن و٧ طن سمنه و١٧ طن مخلل و١٠ طن مواد خام فواكهة و١٢٥ كرتونه شيكولاته و72 شيكارة تقاوى قمح.

كما تم ضبط سلع غير غذائية بعضها مجهولة المصدر والأخرى منتهية الصلاحيه منها 180 لتر زيت سيارات و75 كرتونه لمبات ليد و30 كرتونه دهانات و360 لتر كلور و30 عبوة جل شاور.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.