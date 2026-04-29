رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

طلاب جامعة قناة السويس في زيارة ميدانية لمشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين

الإسماعيلية انجي هيبة

نظّمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري ممثلة في إدارة التربية العسكرية بالجامعة زيارة ميدانية لطلاب الجامعة إلى مشروع “التجلي الأعظم” بمدينة سانت كاترين، في تجربة ميدانية متكاملة أتاحت للطلاب التعرف على أحد أهم المشروعات القومية التي تعكس توجه الدولة نحو التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تعزيز الوعي الوطني وترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى شباب الجامعات، وتحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس. 


وصرح الدكتور ناصر سعيد مندور أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنظيم مثل هذه الزيارات التي تسهم في بناء وعي الطلاب بما تشهده الدولة من إنجازات، مؤكدًا أن مشروع “التجلي الأعظم” يمثل نموذجًا فريدًا يجمع بين الحفاظ على التراث الديني والتاريخي وتنفيذ مشروعات تنموية حديثة تراعي البعد البيئي، بما يعكس رؤية الدولة في تحقيق تنمية متوازنة.
وجاءت المشاركة الطلابية بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بينما تولى الإشراف التنفيذي للزيارة العقيد نادر عبد الحافظ مدير إدارة التربية العسكرية، والدكتور أحمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، وبالتنسيق مع أسرة طلاب من أجل مصر بإشراف الدكتور محمد الباز مستشار نشاط الأسر الطلابية، والطالب محمد شريف مقرر الأسرة، بما يعكس تكامل الجهود لتنفيذ زيارة تثقيفية تحقق أهدافها التربوية والوطنية.

فيما أكد الدكتور محمد عبد النعيم أن هذه الزيارات تمثل ركيزة أساسية في تنمية الوعي القومي لدى الطلاب، من خلال تعريفهم بالمشروعات القومية الكبرى التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية الدمج بين الدراسة الأكاديمية والتطبيقات الميدانية في بناء شخصية الطالب.

كما أشار العقيد نادر عبد الحافظ إلى أن الزيارة تأتي ضمن خطة إدارة التربية العسكرية لتعريف الطلاب بجهود الدولة في تنمية سيناء، وتسليط الضوء على المشروعات القومية التي تعزز من مكانة مصر السياحية والدينية على المستوى العالمي.

ويُعد مشروع “التجلي الأعظم” أحد أبرز المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، حيث يهدف إلى تطوير المدينة وتحويلها إلى وجهة سياحية وروحانية عالمية، مع الحفاظ على طابعها البيئي والبدوي الفريد، وإبراز مكانتها التاريخية والدينية كملتقى للأديان السماوية، خاصة في منطقة الوادي المقدس التي تجلى فيها الله لنبي الله موسى.

ويتضمن المشروع تنفيذ مجموعة متكاملة من أعمال التطوير، تشمل إنشاء فندق جبلي يضم 144 غرفة، ونُزل بيئي جديد يضم 192 غرفة و56 جناحًا، إلى جانب تطوير النُزل القائم، وإنشاء مركز متكامل للزوار، وحي فندقي بمنطقة الزيتونة يضم 546 غرفة، بالإضافة إلى منتجع جبلي أعلى الهضبة، فضلًا عن تطوير شبكة الطرق ومنها طريق وادي سعال – سانت كاترين، وتأمين احتياجات المدينة من الطاقة والمياه عبر إنشاء بحيرة لتخزين مياه السيول، وتحسين مسارات المشاة، وتطوير الخدمات الدينية والروحية، وتأهيل المناطق السكنية البدوية.

ويراعي المشروع الحفاظ على البيئة الطبيعية الفريدة لمدينة سانت كاترين باعتبارها محمية طبيعية، حيث يتم العمل على حماية النباتات النادرة والتنوع البيولوجي، مع إبراز التراث الثقافي لأهالي المنطقة، وذلك في إطار استثمارات ضخمة تتجاوز 25 مليار جنيه، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

وتؤكد هذه الزيارة حرص جامعة قناة السويس على ربط طلابها بالواقع الوطني، وتعريفهم بالمشروعات التنموية الكبرى، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على المشاركة الفعالة في مسيرة البناء والتنمية، واستيعاب أبعاد التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة المصرية.

