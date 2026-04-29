استمرار أعمال الحملة المكبرة لرفع القمامة والمخلفات بقرية الحجاز الكيلو 2 بالإسماعيلية

وجه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية لكافة الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في قطاع النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإزالة القمامة أولًا بأول لمنع تراكمها؛ حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة.

حيث واصلت الوحدة المحلية لقرية الحجاز الكيلو ٢ التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، الحملة المكبرة لرفع القمامة والمخلفات من عدة مناطق بالقرية ومنها الشوارع الرئيسية والداخلية للقرية.

ومن الجدير ذكره، أن محافظ الإسماعيلية كان قد قام الأسبوع الماضي بجولة تفقدية للقرية لمتابعة مستوى الخدمات العامة المقدمة لمواطني القرية، والاستماع لهم والتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم للعمل على حلها، موجهًا بتنفيذ حملة نظافة عامة مكبرة بقرية الحجاز تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية بمشاركة معدات الوحدات المحلية.