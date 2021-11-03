افتتاح المؤتمر العلمي العاشر والدولي الأول لقسم المخ والأعصاب كلية الطب جامعة المنصورة

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الأربعاء بقاعة الدكتور المهدى الباسوسى بمستشفى الأطفال الجامعى "فعاليات المؤتمر العلمى العاشر والدولى الأول لقسم طب المخ والأعصاب بكلية الطب " الذى يقام تحت عنوان " الجدل حول الموضوعات المحورية فى طب المخ والأعصاب" خلال الفترة ٣-٥ نوفمبر ٢٠٢١.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور أشرف مصطفى عبده رئيس الجمعية المصرية للأمراض العصبية وجراحة الأعصاب ، الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب ، الدكتور تامر أبو السعد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة بسمة شومان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة المنصورة ، الدكتور الشعراوى كمال مدير مستشفى المنصورة الجامعى، الدكتور خالد الطوخى نائب المدير التنفيذى للمراكز التنفيذية الثلاثة (المخ والأعصاب، العظام ، النساء والتوليد) بالجامعة، الدكتور.إبراهيم المنشاوى أستاذ ورئيس قسم طب المخ والأعصاب بكلية الطب ، عدد من رؤساء القسم السابقين ، عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأطباء بالقسم ، عدد من أساتذة طب المخ والأعصاب من مختلف الجامعات المصرية.

ومن جانبه أشاد الدكتور أشرف عبد الباسط بخطة قسم طب المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة المنصورة لإنشاء درجات علمية مهنية جديدة مثل "الفسيولوچيا الإكلينيكية للجهاز العصبى" و "السكتة الدماغية والقسطرة المخية" مما يساعد على الارتقاء بمهارات الأطباء وإتاحة فرص عمل عديدة أمامهم.

ونوه بتعاون قسم طب المخ والأعصاب مع الجامعة فى الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة والبحث العلمى وخاصة منذ انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور أشرف طارق حافظ إلى أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين نشروا ٣٤٠ مقالة فى أهم المجلات العلمية المحكمة خلال السنوات الخمس الماضية مما يؤكد دور القسم المميز فى مجال النشر الدولى.

وأضاف أن ذلك التميز يعكس ريادة كلية الطب جامعة المنصورة على المستوى المحلى ووجودها ضمن أفضل ١٥٠ كلية طب على مستوى العالم وفقا لتصنيف التايمز وضمن أفضل ٢٥٠ كلية طب على مستوى العالم وفقا لتصنيف شانجهاى.

وأعرب الدكتور أشرف مصطفى عبده عن سعادته بالتواجد فى رحاب جامعة عريقة كجامعة المنصورة.

وأثنى على ثراء موضوعات المؤتمر متمنيا خروجه بتوصيات تسهم فى الارتقاء بتخصص طب المخ والأعصاب.

وأكد الدكتور أشرف شومة أن تصدر كل من جامعة المنصورة وكلية الطب بالجامعة الأكثر تأثيرا فى النشر العلمى الدولى يرجع إلى الجهد المميز المبذول من كافة الباحثين المنتمين لكلية الطب وجامعة المنصورة لسنوات عديدة.

وطالب بضرورة استمرار بذل كافة الباحثين بكلية الطب وجامعة المنصورة قصارى جهدهم للحفاظ على هذه المكانة المميزة .

وأكد الدكتور إبراهيم المنشاوى أن هذا المؤتمر يتضمن ١٣ جلسة علمية يتم خلالهم إلقاء ٣٢ محاضرة لمناقشة الجديد فى عدة موضوعات من أهمها : مرض التصلب المتعدد، أمراض الأوعية الدموية المخية، اضطراب كهربائية المخ ، أمراض الحركة والصداع مضيفا أن الجديد فى هذا المؤتمر يتمثل عرض أكثر من وجهة نظر طبية متعلقة بالحالات المرضية وإشراك الحضور من المتخصصين فى طب المخ والأعصاب فى ذلك.

وأشار إلى إقامة ٣ ورش عمل على هامش الملتقى للتدريب على علاج الصداع النصفى المزمن بالحقن باستخدام عقار البوتيولانيم، استخدامات الموجات فوق الصوتية لتشخيص وعلاج الأعصاب الطرفية والعضلات والأوعية الدموية، علاج تداخل أمراض الأوعية الدموية المخية.

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