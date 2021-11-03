تعديلات قانون المرور الجديد.. متى يطبق في الشارع

جاوب اللواء يحيى الكدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على سؤال بشأن موعد تطبيق قانون المرور الجديد.



وقال يحيى الكدواني، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، إنه صدرت الموافقة عليه في مجلس النواب ويبقي حاليا موافقة الرئيس السيسي عليه.



وأكد اللواء يحيى الكدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن هذه التعديلات تساهم في التعامل مع مشاكل المرور في البلاد. وتحقيق السيطرة على الشارع المصري.



وتابع اللواء يحيى الكدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن ابزر التعديلات النزول بسن الترخيص لقيادة المركبات الألية الخفيفة إلى 16 عاما، و تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية «الموتوسيكل والسكوتر».

وأكمل اللواء يحيى الكدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه تم توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، وتحديد نظام وشروط منح رخص قيادتها، ومراعاة سرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.

