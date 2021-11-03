تغير المناخ يدمر الكوكب.. دولة عربية تمتلك مفتاح إنقاذ العالم

تبحث قمة الأمم المتحدة للمناخ في جلاسجو، هذا الأسبوع، عن طرق للحد من الآثار المدمرة لتغير المناخ المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وقد تكمن الإجابة في دول عربية.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قام فريق من العلماء والمهندسين في سلطنة عمان باختبار تقنية جديدة تمتص ثاني أكسيد الكربون الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض من الغلاف الجوي ثم حقنها في المخازن الكبيرة لصخور البريدوتيت في عمان، حيث يتم تخزينها.

وقال طلال حسن، رئيس الشركة العمانية لإزالة الكربون، لدينا في عمان ما يكفي من البريدوتيت لتعدين ما يصل إلى 50 تريليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو تقريبًا كل انبعاثات من البشر منذ الثورة الصناعية.

تقول الشركة العمانية وشريكتها Climeworks AG، وهي شركة سويسرية ناشئة متخصصة في امتصاص الكربون من الهواء، إن تمعدن الغاز في الصخور هو الأسلوب الأكثر أمانًا، والأكثر قابلية للتطوير، ويستخدم لتخزين ثاني أكسيد الكربون.

وظهرت تقنية امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء كجزء أساسي من العديد من الخطط الوطنية للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، لا سيما مع استمرار ارتفاع الانبعاثات الضارة بالمناخ من استخدام الوقود الأحفوري.

وفي عام 2018، وجدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أن تخفيضات الانبعاثات من قبل الصناعات لن تكون كافية لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، قائلة إن ما يسمى بـ الانبعاثات السلبية سيكون ضروريًا لخفض درجات الحرارة في حالة تجاوز الحد الأقصى.

ويمكن لمصنع Orca الأيسلندي الضخم الذي تنتجه شركة Climeworks أن يمتص حوالي 4000 طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام.

ولا يزال هذا يمثل انخفاضًا بسيطا مقارنة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، والتي من المقرر أن تزيد بنسبة 5٪ تقريبًا في عام 2021 إلى 33 مليار طن، وفقًا لمراجعة الطاقة العالمية لعام 2021 الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية.