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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يعرض بمهرجان القاهرة.. تفاصيل فيلم «غدوة» أول تجربة إخراجية للفنان ظافر العابدين

ظافر العابدين في
ظافر العابدين في فيلم غدوة

من بينها فيلم غدوة، كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن أسماء عدد من العروض العالمية والدولية الأولى التي سيقدمها ضمن فعاليات الدورة الـ 43، التي ستنطلق في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل.

ويشارك لأول مرة عالميا في  مهرجان القاهرة  فيلم "غدوة" الذي يشهد التجربة الإخراجية الأولى للممثل التونسي ظافر العابدين.

يعرض فيلم "غدوة" في المسابقة الدولية للفيلم الروائي،  ويقوم ببطولته ظافر العابدين إلى جانب إخراجه، ويشاركه فيه كل من نجلاء بن عبد الله، البحري الرحالي، غانم الزرلي، رباب السرايري، أحمد برحومة.

قصة فيلم غدوة

تدور أحداث فيلم غدوة، حول "حبيب" الذي تتدهور حالته الصحية؛ إذ يؤثر ماضيه السياسي أثناء فترة حكم بن علي على حاضره، ذلك الأمر الذي يجمعه بنجله أحمد الذي أنجبه من زوجته السابقة، مما يؤدي إلى تبادل الأدوار بين الأب وابنه، فيجد أحمد نفسه مضطرًا للاعتناء بوالده والتأكد من سلامته، لكن الأوضاع تجعلهما في موقف لم يستعدا لمواجهته.

وقال ظافر العابدين عن تجربته الأولى في تصريحاته له من قبل: "كان الإخراج دائمًا حلم، لكنني كنت أنتظر المشروع المناسب". 

واستطرد ظافر العابدين:" غدوة هي قصة قريبة جدًا من قلبي، وأشعر بها بقوة، إنها قصة تونسية، ولكن الجوانب الاجتماعية والإنسانية التي تنطوي عليها ستجعل الكثير من الناس يتفاعلون معها". 

 وعبر الممثل التونسي عن حماسه لإنتاج هذا الفيلم وأداء أحد أدواره إلى جانب كتابة السيناريو مع السينمائي المصري أحمد عامر.

غدوة ظافر العابدين مهرجان القاهرة أفلام مهرجان القاهرة فعاليات مهرجان القاهرة

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