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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الكويت: تراجع عجز الموازنة 94.5% في الأشهر الأربعة الأولى للسنة المالية الحالية

صدى البلد

قالت وزارة المالية الكويتية إن عجز الموازنة العامة تراجع في الكويت بنسبة 94.5% في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية 2021-2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وحسب تقرير صادر عن وزارة المالية الكويتية الأربعاء 3 نوفمبر، فقد سجلت الموازنة العامة للبلاد عجزاً بلغ 49.912 مليون دينار ما يعادل 165.43 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية 2021-2022، التي بدأت في أبريل الماضي.

 

وأوضح التقرير أن العجز المسجل انخفض بنحو 94.5% عن العجز المحقق خلال الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2020-2021، حيث بلغ العجز حينها 906.626 ملايين دينار ما يعادل نحو 3 مليارات دولار.

 

وأوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي بلغ 5.16 مليارات دينار ما يوازي نحو 17 مليون دولار، أي ما نسبته 47.2% من إجمالي الإيرادات المقدرة لكامل السنة المالية الحالية البالغة 10.929 مليارات دينار أي 36.22 مليار دولار.

وأشار إلى أن إجمالي الإيرادات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي سجل قفزة بلغت نسبتها نحو 114% مقارنة بالإيرادات المحققة في الفترة نفسها من 2020-2021 التي كانت قد بلغت 2.41 مليار دينار نحو 8 ملايين دولار.

وبلغت الإيرادات النفطية المحصلة من أبريل وحتى يوليو الماضيين، نحو 4.689 مليارات دينار ما يعادل 15.54 مليار دولار، شكلت نحو 51.4% من إجمالي الإيرادات النفطية المتوقعة لكامل السنة المالية الحالية.

وزارة المالية الكويتية عجز الموازنة العامة الكويت المالية الكويتية اقتصاد الكويت

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