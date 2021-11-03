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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

دورات تدريبية وندوات وورش عمل بين كلية الآثار بالفيوم وإدارة الترميم ..صور

أساتذة كلية الاثار
أساتذة كلية الاثار اثناء اللقاء

قام الدكتور شعبان الامير استاذ ورئيس قسم ترميم الآثار كلية الآثار جامعة الفيوم بزيارة للإدارة المركزية للصيانة والترميم بوزارة السياحة والآثار.

والتقى  الدكتورمصطفي أحمد عبدالفتاح رئيس الادارة المركزية للصيانة والترميم وزارة السياحة والاثار لبحث اوجه التعاون بين قسم ترميم الاثار كلية الاثار جامعة الفيوم والإدارة المركزية بما يعود بالنفع علي طلاب وخريجي ومنتسبي القسم وذلك في صورة دورات تدريبية مشتركة وورش عمل وندوات بحثية وعلمية بين الجانبين وتبادل الخبرات مع الادارة المركزية للصيانة والترميم. 

جاء ذلك بحضور لفيف من قيادات الترميم بالوزارة سيد عطية مرجان مدير عام الاثار المصرية بالقاهرة الكبري و الدكتور محمد سيد النجار مدير المكتب الفني للادارة المركزية للصيانة و الترميم
وذلك تحت رعاية الدكتور  عاطف منصور عميد كلية الاثار جامعة الفيوم ( مؤسسة معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بقرار رقم 207 بتاريخ 28 يوليو 2021 )  وفي اطار التعاون البناء والفعال والمستمر بين قسم ترميم الاثار كلية الاثار جامعة الفيوم ووزارة السياحة والاثار.

تأتي الزيارة في اطار التعاون الفعال والبناء والمستمر بين الجانبين والعلاقات العلمية والبحثية الطيبة بين الادارة المركزية وبين قسم الترميم وذلك في اطار منظومة الجودة لقسم ترميم الاثار كلية الاثار جامعة الفيوم عن طريق تفعيل وتوثيق وتوطيد التعاون مع الجهات المعنية المختلفة الحكومية والخاصة بما يعود بالنفع علي طلاب ومنتسبي القسم لتنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم واحتكاكهم بالمواد الاثرية عن قرب واكتساب خبرات ومهارات زملائهم واساتذتهم في المجال الحقلي والعملي التطبيقي ودعم قدراتهم.


وسوف يعلن الجانبين في القريب العاجل عن مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل والندوات لطلاب ومنتسبي قسم ترميم الاثار كلية الاثار جامعة الفيوم.

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دورات تدريبية ندوات وورش كلية الاثار بالفيوم جامعة الفيوم كلية الاثار

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