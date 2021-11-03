تشافي: أريد تدريب برشلونة.. والمحادثات مستمرة مع السد

أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق السد القطري، أنه يأمل في العودة لتدريب نادي برشلونة الإسباني، مؤكدًا تواصل المحادثات بين الناديين.

وحضر وفد من إدارة نادي برشلونة مباراة فريقي السد والدحيل في الدوري القطري، ممثلًا في برافا يوستي نائب الرئيس، وماتيو أليماني عضو مجلس الإدارة لإقناع “ الزعيم” بالتخلي عن تشافي.

وقال تشافي في تصريحات لإذاعة “ كادينا سير” الإسبانية:" لا أعرف ماذا سيحدث، دع الأندية تواصل الحديث.. أنا إيجابي ويجب فهم ذلك، عليك أن تستخدم الفطرة السليمة. آمل أن يتم حل الوضع قريبًا."

وأضاف:"موقفي معروف بالفعل. العودة إلى برشلونة ستكون رائعة بالطبع، مثل العودة إلى الوطن.. سيكون الأمر مثيرًا ، وآمل أن يحدث."

وتابع:"أنا على تواصل مع برشلونة منذ أيام ، كل شيء جاهز، لكن الأمر يعتمد الآن على المحادثات بين الأندية."

وكشف تركي العلي المدير التنفيذي لنادي السد القطري، عن موقف ناديه من الاستغناء عن تشافي هيرنانديز مدرب الفريق، لنادي برشلونة الإسباني.

وقال العلي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام القطرية:"نرحب بزيارة وفد برشلونة ونحترمهم، موقف النادي واضح منذ البداية ، نحن ملتزمون بإبقاء تشافي معنا ولا يمكننا جعله يغادر في هذا الوقت الحساس من الموسم.