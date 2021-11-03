اللجنة الأولمبية تعتمد مجلس إدارة سموحة وتقر بصحة الانتخابات

اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية، نتيجة انتخابات نادي سموحة التي تم انعقادها الأسبوع الماضي.

وأظهرت نتائج فرز أصوات الناخبين التي أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة "الرياضي – الاجتماعي"، الجمعة الماضي، فوز المحاسب وليد عرفات، بمنصب رئيس النادي، وحصد عمر خمس الغنيمي، مقعد النائب، وذلك في الانتخابات التي جرت رغم صدور حكم قضائي من لجنة التسوية والتحكيم الرياضي بتأجيلها لحين الفصل في خطأ الإجراءات، وموقف المستبعدين.

وجاءت القائمة النهائية كالتالي:



وليد عرفات رئيسًا لنادي سموحة وعمر الغنيمي نائبًا للرئيس ودكتور ماهينور سامح عضو تحت السن.

الأعضاء فوق السن:

أحمد عجلان

رامي فتح الله

اشرف مختار

ايمان جابر

وجاءت أصوات الفائزين من أعضاء الجمعية العمومية كالتالي:

وليد عرفات .. 11.308 صوت

عمر الغنيمي .. 9.077 صوت

رامي فتح الله .. 5.949 صوت

احمد عجلان. .. 5.206 صوت

اشرف مختار .. 4.646 صوت

ايمان جابر .. 4.204 صوت

ماهينور سامح .. 8.842 صوت