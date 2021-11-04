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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

20 نوفمبر | تعرف على تفاصيل حفل غالية بنعلى بمسرح الزمالك

صدى البلد

يستقبل مسرح الزمالك المطربة التونسية غالية بن على يوم ٢٠ نوفمبر من الشهر الجارى فى تمام الساعة السابعة مساء.

غالية بن على مغنية تونسية ولدت فى بلجيكا ، تميزت بأدائها للتراث العربي بطريقة خاصة تعتمد على المزج بين الأنماط والثقافات الموسيقية المتنوعة ، نالت شهرة كبيرة في الغرب ولُقبت بـ سفيرة الأغنية الطربية ، أتمت دراستها الجامعية  في بروكسل ( بلجيكا ).

كما درست التشكيل وفن الجرافيك تزامناً مع تعمقها في الموسيقى المصرية والسورية والعراقية وتفاعلت معها وصنعت أسلوبها الخاص  ، تعرفت على عازف العود التونسي مفضل أدهوم عام 1996  لينطلقا برفقة عازف الإيقاع المغربي عزالدين جازولي في جولات فنية وأمسيات طربية في أنحاء أوروبا كما قدمت عدداً من التجارب السينمائية ، حصلت على جائزة الموسيقى العالمية عام 2008 والتي تمنحها المؤسسة البريطانية المستقلة لأفضل أغنية موسيقية في العالم ، قدمت العديد من الحفلات فى مصر ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة .

 

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لـ ثانى مرة .. عفروتو على خشبة مسرح الزمالك 12 نوفمبر

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9 نوفمبر .. "تكسير شرقى" لأول مرة على مسرح الزمالك

تكسير شرقى

يستقبل مسرح الزمالك لأول مرة فرقة “تكسير شرقى” يوم 9 نوفمبر من الشهر الجارى فى تمام السابعة مساء. 

وانطلقت رحلة تكسير شرقى عام 2017 من مركز مكان للفنون فى وسط البلد، حيث نشأت فكرتها واحتضن المسرح حفلاتها، وتعتمد على تقديم أعمال موسيقية منذ جذور الموسيقى المصرية بانواعها، مثل الموال والزار مع مزجها بأصوات جديدة على المستمع المصرى مختلفة عن تيمة التجارب الغنائية المتواجدة حاليًا فى مجال المزيكا البديلة، عبر مزيج بين العود والكولة والطنبورة والجيتار والاكورديون، وتضم الموسيقيين أحمد أحمد بعزف العود، ووليد عبده إيقاع وطنبورة وامين شاهين بعزف الأرغول والكولة، وباص جيتار ويتى وجيتار عبد الله مجدي، مع إكورديون وائل السيد وساكسفون عمرو وجيه، بينما يتولى الغناء كل من أم سامح وعبد الله بلاله.

غالية بنعلى المطربة التونسية تكسير شرقى حفلات مسرح الزمالك مسرح الزمالك

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