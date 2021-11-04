تحديد أماكن جماهير الأهلي والزمالك.. استاد القاهرة يكشف آخر الاستعدادات لاستقبال مباراة القمة

يرى علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، أن حالة الملعب وصلت لأفضل شكل قبل استقبال مباراة الزمالك والأهلي المقررة الجمعة المقبلة، ضمن بطولة الدوري المصري.

وقال درويش في تصريحاته لقناة "الحياة" الفضائية: "حالة استاد القاهرة ممتازة، كما لو كنا نفتتح الاستاد في بطولة أمم إفريقيا 2019، وأرضية الملعب الأفضل في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط".

وتابع: "شركة الأمن المسئولة عن تأمين الملاعب ستتولى مسؤولية الجماهير في الملعب أثناء المباراة، وشركة تذكرتي هي المسئولة عن دخول الجماهير من بوابات الاستاد، ولن يسمح لأي فرد بدخول الاستاد دون أن يكون يحمل Fan ID خاص به".

وأضاف: "جمهور الزمالك سيتواجد في الدرجة الثالثة يمين، وجمهور الأهلي في الثالثة يسار، لأن جمهور كل فريق يميل إلى التواجد في المدرج المفضل له ولهم الأجواء الخاصة".

واختتم قائلًا: "نتمنى أن نسمع عن زيادة عدة الجماهير في الفترة المقبلة، ونحن لا نقل عن أوروبا ونستحق ذلك".