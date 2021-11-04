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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواعيد القطارات

السكة الحديد تعيد تشغيل بعض القطارات بعربات محسنة على هذه الخطوط

قطارات تحيا مصر
قطارات تحيا مصر

قررت هيئة السكة الحديد،  تشغيل بعض القطارات وتعدل تركيبها بعربات محسنة " تحيا مصر، وذلك في ظل التحديث  التى تتبعه الهيئة القومية لسكك حديد مصر وخاصة فى مجال الوحدات المتحركة. 

 

وفي التقرير التالي يستعرض صدي البلد أبرز ما تم من تغييرات. 


اولا :اعتبارا من يوم 5/11/2021 


إعادة تشغيل وتعديل وزيادة تركيب قطار 501 ركاب طنطا/ قلين/شربين بعدد 7 عربات محسنة سيماف ، حيث يقوم من طنطا الساعة 20:20 يصل شربين 12:15 صباح اليوم التالى 


ثانيا :إعتباراً من يوم 6/11/2021 


يتم إعادة تشغيل وتعديل وزيادة تركيب قطار 506 ركاب شربين / قلين/ طنطا بعدد 7 عربات محسنة سيماف ، حيث يقوم من شربين الساعة 6:15 صباحاً وامتداد مسيره لطنطا بدلاً من قلين حيث يصل طنطا الساعة 10:30 صباحاً .

 

كما يتم تعديل وزيادة تركيب قطارات 488/465/466/ 499 ركاب شربين / قلين / طنطا / دمنهور والعكس جدولهم الحالى بعدد 7 عربات محسنة سيماف .

 

وايضا يتم زيادة تركيب قطارات485/490/493/498/452 ركاب طنطا / شربين / قلين والعكس جدولهم الحالى بعدد 7 عربات مطورة.

 
كما تقرر أيضاً  تعديل تركيب قطار 803/876 ركاب طنطا / قلين / شربين والعكس وفقاً لجدولهم الحالى بعدد 7 عربات محسنة " تحيا مصر " .

ثالثا :إعتباراً من يوم 5/11/2021 


تقرر تعديل تركيب القطار رقم 217ركاب المنصورة /المطرية جدوله الحالى

رابعا :إعتباراً من يوم 6/11/2021 


يتم تعديل تركيب القطارات أرقام 37/62/43/68 – 206/211/214 ركاب المنصورة / المطرية – المنصورة / دمياط والعكس جدولهم الحالى بعدد 6 عربات محسنة " تحيا مصر".

 

وكذلك تقرر إعادة تشغيل قطارى 202/203 ركاب المنصورة / المطرية والعكس وتعديل تركيبهم بعدد 6عربات محسنة " تحيا مصر " ، حيث يقوم القطار رقم 203 من محطة المنصورة الساعة 4:10 صباحاً يصل المطرية دقهلية الساعة 6:25 صباحاً .

 

 يقوم القطار رقم 202 من المطرية دقهلية الساعة 5:00 صباحاً يصل المنصورة 7:25 صباح ، كما يقوم القطار رقم 204 من المطرية دقهلية الساعة 5:55 صباحاً يصل المنصورة 8:10 صباحاً .

خامسا : إعتباراً من يوم 6/11/2021 

 

يتم تعديل تركيب قطارات 227/230/241/244 ركاب طنطا / الزقازيق والعكس جدولهم الحالى بعدد 6 عربات محسنة " تحيا مصر ". 

السكة الحديد دمنهور مواعيد القطارات طنطا شربين قلين المنصورة المطرية الزقازيق

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