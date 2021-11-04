قرار بـ تحذير من رابطة الأندية بشأن القمة 123 بين الأهلي والزمالك

قررت إدارة مسابقات رابطة الأندية المحترفة، تعيين 3 مراقبين لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك والمقرر لها مساء الجمعة على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدورى المصرى.

وحذرت رابطة الأندية من أى خروج عن النص فى مباراة الغد من جانب الجماهير التى ستتواجد فى اللقاء، خاصة وأن جميع المدرجات مراقبة بالكاميرات وسيتم محاسبة أى مشجع يخرج عن النص.

وأطلق أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة ، مبادرة "لا تتعصب" قبل قمة الزمالك والأهلي المقرر لها الثامنة مساء الجمعة المقبل في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2021 – 2022.

أكدت رابطة الأندية المحترفة أن مباراة القمة ستشهد تواجد جماهيري ألف مشجع لكل فريق كما هو متفق عليه ، وتم إطلاق مبادرة لا للتعصب لعودة الروح الرياضية بين جماهير الزمالك و الأهلي قبل القمة ، للتهدئة بين الطرفين.

ووجهت الرابطة الشكر لجميع الأندية بعد حالة الإلتزام التى شهدتها مباريات الجولة الأولى و الثانية وعدم الخروج عن النص خلال المباريات.

قائمة الزمالك أمام الأهلي



حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش" ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري.

وضمت قائمة الأهلي كلا من



حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير



خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول – محمد هاني - أكرم توفيق – كريم فؤاد



خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – عمار حمدي - حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسون – أحمد حمدي عبد القادر.



خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسام حسن.