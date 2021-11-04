عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار بـ تحذير من رابطة الأندية بشأن القمة 123 بين الأهلي والزمالك

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

قررت إدارة مسابقات رابطة الأندية المحترفة، تعيين 3 مراقبين لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك والمقرر لها مساء الجمعة على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدورى المصرى.

وحذرت رابطة الأندية من أى خروج عن النص فى مباراة الغد من جانب الجماهير التى ستتواجد فى اللقاء، خاصة وأن جميع المدرجات مراقبة بالكاميرات وسيتم محاسبة أى مشجع يخرج عن النص.

وأطلق أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة ، مبادرة "لا تتعصب" قبل قمة الزمالك والأهلي المقرر لها الثامنة مساء الجمعة المقبل في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2021 – 2022.

أكدت رابطة الأندية المحترفة أن مباراة القمة ستشهد تواجد جماهيري ألف مشجع لكل فريق كما هو متفق عليه ، وتم إطلاق مبادرة لا للتعصب لعودة الروح الرياضية بين جماهير الزمالك و الأهلي قبل القمة ، للتهدئة بين الطرفين.

ووجهت الرابطة الشكر لجميع الأندية بعد حالة الإلتزام التى شهدتها مباريات الجولة الأولى و الثانية وعدم الخروج عن النص خلال المباريات.

قائمة الزمالك أمام الأهلي 


حراسة المرمى :  محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش"  ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ،  إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري.

وضمت قائمة الأهلي كلا من 
 

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير 
 

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول – محمد هاني - أكرم توفيق – كريم فؤاد
 

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – عمار حمدي - حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسون – أحمد حمدي عبد القادر.
 

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسام حسن.

الأهلى الدوري المصري الزمالك الأهلي والزمالك الدوري الممتاز رابطة الأندية المحترفة قائمة الزمالك الزمالك والاهلي بطولة الدوري الممتاز

ترشيحاتنا

قعدت فيها أكتر من بيتي.. كيف وصفت فاتن حمامة علاقتها بالسينما؟ نوستالجيا

تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي| خاص

تركيا تنفي نقل منظومة إس-400 الصاروخية الروسية لقاعدة إنجرليك العسكرية

تربى في دار أيتام.. شاب يبحث عن أهله عبر شاشة صدى البلد ..فيديو

الرئيس السيسي يوجه بتدقيق كافة تفاصيل مشروع "تنمية الأسرة المصرية" لتتكامل مع سلسلة المبادرات الرئاسية المتعددة

ماذا أفعل حال عدم القدرة على سجود التلاوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان بحري.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية

هيئة الدواء توجه نداء عاجلا للحاصلين علي لقاح كورونا مؤخرا

إصابة أحمد خليل بـ كورونا في تصوير "إلا أنا " l خاص

هدد المواطنين بـ سيف.. ضبط أحد أباطرة تجارة الحبوب المخدرة بالغربية

قتل زوجته وحماته بحجة الرذيلة مع القاصرات.. الأمن يداهم منزل بلطجي الفيوم ويحرر الرهائن

شوبير يكشف مفاجأة في سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة القمة

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

خاص| شركة طيران مصرية جديدة "منخفضة التكلفة" تنطلق أبريل المقبل.. التفاصيل الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإعلان عن بدء تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء|صور

شاهد... عراقة مهرجان القاهرة السينمائى تتجسد في بوسترات 42 دورة

صواريخ مريم فخر الدين في ذكرى وفاتها| لماذا اتهمت الشحرورة بالزنا.. ووصفت يوسف شاهين بالأسوأ؟

مي فاروق تفتتح الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية .. صور

فيديو

فيديوجراف| باط مايان السيد يتصدر التريند.. والفنانة لمنتقديها: أنا حرة

فيديوجراف| البواب بيهددنا .. فتاة تستغيث من حارس العقار .. ما القصة؟

أنا عاطفية بزيادة ..رانيا يوسف: بناتي غيروا بداخلي مفاهيم خاطئة.. فيديو

فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد بشأن المعاشات

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ