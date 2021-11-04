إصابة مايا دياب بـ تسمم حاد | فيديو

تعرضت الفنانة مايا دياب لتسمم حاد، وانتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لمايا وهى متواجدة على السرير ومعها أحد الأطباء دون الكشف عن وجهها.

وهنأت الفنانة اللبنانية مايا دياب ، النجمة إليسا بعيد ميلادها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة "تويتر".

وكتبت مايا دياب ‏"أنت تعرف كم أحبك واليوم أريد أن أتمنى للفنان الأكثر أصالة أفضل تمنيات عيد ميلاد على الإطلاق عيد ميلاد سعيد إليسا".

وعلى جانب أخر نشرت الفنانة مايا دياب عدة صور لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت مايا دياب فى الصور بإطلالة غريبة، حيث إرتدت بدلة باللون الاسود، وجزمة مختلفة، مما نال إعجاب متابعيها.

مايا دياب تطرح أحدث كليباتها مع محمود الليثي

وطرحت مايا دياب ، أحدث كليباتها مع محمود الليثي "حطالي روج" وهي أول أغنية يتم طرحها من أغاني البومها " أكثر شوية" الذي تقدمه مايا باللهجة المصرية.

وأغنية "حطالي روج" من كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي وتوزيع إسلام شيبسي، وكان صاحب فكرة الأغنية المنتج حمدي بدر صاحب شركة Craft Media، وتم تصوير الفيديو الكليب في العاصمة اللبنانية بيروت.