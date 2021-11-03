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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة أنيقة.. مايا دياب تخطف أنظار متابعيها

صدى البلد

نشرت الفنانة مايا دياب عدة صور لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت مايا دياب فى الصور بإطلالة غريبة، حيث إرتدت بدلة باللون الاسود، وجزمة مختلفة، مما نال إعجاب متابعيها.

 

وطرحت مايا دياب، أحدث كليباتها مع محمود الليثي "حطالي روج" وهي أول أغنية يتم طرحها من أغاني البومها " أكثر شوية" الذي تقدمه مايا باللهجة المصرية.


وأغنية "حطالي روج" من كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي وتوزيع إسلام شيبسي، وكان صاحب فكرة الأغنية المنتج حمدي بدر صاحب شركة Craft Media،  وتم تصوير الفيديو الكليب في العاصمة اللبنانية بيروت.


على صعيد آخر، تعمل الشركة علي طرح باقي أغاني الالبوم خلال الفترة المقبلة عبر قناتها علي يوتيوب ومنصات الأغاني، وتعاونت فيه مايا مع نخبة من المع الشعراء والملحنين والموزعين منهم عزيز الشافعي وهادي شرارة توما.

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