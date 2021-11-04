مقدم صاعقة: نواجه الخطر بعقيدة راسخة "النصر أو الشهادة"

قال المقدم محمد سعد ياقوت ضابط بسلاح الصاعقة بالقوات المسلحة، إن عقيدة الصاعقة هي النصر أو الشهادة في مواجهة أعداء الوطن علي الحدود وفي مناطق الخطر.

وتابع سعد خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:" بطولات الصاعقة سجل حافل فى تاريخ إنجازات القوات المسلحة وبطولات المقاتلين فى أرض المعركة.

وأوضح المقدم محمد سعد:" العرق فى التدريب يوفر الدم فى المعركة شعار قوات الصاعقة وعقيدتها فى بذل الجهد، مشيرا إلى أن سجل الصاعقة يبدأ بالفداء وينتهى بالإنسانية.

وأكمل محمد سعد:" أبطال الصاعقة يواجهون الخطر بعقيدة راسخة "النصر أو الشهادة" وأرض الفيروز تشهد على البطولات.

