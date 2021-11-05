عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موتورولا تطلق ثلاثة هواتف مميزة جديدة

موتورولا تطلق ثلاثة
موتورولا تطلق ثلاثة هواتف مميزة جديدة

 تستعد شركة موتورولا Motorola، لإطلاق ثلاثة هواتف مميزة جديدة في السوق الهندية، تحتوي طرازات Moto 10 و Moto 50 و Moto 70 ، على بطارية كبيرة بقوة 1750 مللي أمبير في الساعة، وتدعم بطاقتي SIM ونظام ضمان استبدال لمدة عامين.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتفي موتورولا Moto A10 و Moto A50، بمعالج MT6261D من ميدياتك، ويتشارك الهاتفين في شاشة ملونة بقياس 1.8 بوصة.

 

موتورولا Moto G51.. الإعلان رسميا عن أول هاتف بمعالج +Snapdragon 480

ببطارية عملاقة.. موتورولا تطلق هاتفها الأحدث Moto E40 بسعر منخفض

 

موتورولا تطلق ثلاثة هواتف مميزة جديدة


ويمتاز هاتفي موتورولا Moto A10 و Moto A50، بمصباح يدوي يتم تنشيطه بواسطة زر مادي، كما يحتوي الهاتفان على فتحة لبطاقة الذاكرة الخارجية microSD، تصل إلى 32 جيجابايت.

وبالإضافة إلى ذلك، يمتاز الهاتفان بمقبس صوت بقياس 3.5 ملميتر، ولا يحتوي إصدار A10 على إعداد كاميرا، بينما يحتوي طراز A50 على كاميرا أحادية في الخلف.

هاتف موتورولا Moto A50


وبينما يتمتع هاتف Moto A70 بتصميم مشابه، ولكن مع شاشة بحجم أكبر بقياس 2.4 بوصة، وسيحتوي هاتف موتورولا على معالج من نوع Unisoc، ويمتاز الهاتف بباقي المواصفات الإصدارين الآخرين، مع كاميرا واحدة في الخلف، ومصباح LED، واتصال FM لاسلكي، إلى جانب خاصية تسجيل المكالمات.

هاتف موتورولا Moto A70


ومن المتوقع أن يصل هاتف موتورولا Moto A10 إلى خمس ولايات بالهند، مقابل سعر حوالي 20 دولار (أي ما يعادل 313 جنيه مصري)، وسيتوفر هاتفي Moto A50 و Moto A70 مقابل سعر حوالي 25 دولار  (أي ما يعادل 392 جنيه مصري)، ولكن سيتم الكشف عن تفاصيل الأسعار النهائية والتوافر بمجرد إطلاق الأجهزة بشكل رسمي.

هاتف موتورولا Moto A10
موتورولا هاتف Moto A70 موتورولا Moto A50 هواتف موتورولا Moto A10 Motorola

موضوعات متعلقة

سلسلة أسوس الخارقة ROG Phone 5s تصل إلى أوروبا بسعر باهظ

تسريبات تكشف تفاصيل مواصفات سلسلة شاومي الرائدة Redmi K50

أبل تحصل على براءة اختراع لهاتفها القابل للطي

موتورولا Moto G51.. الإعلان رسميا عن أول هاتف بمعالج +Snapdragon 480

ترشيحاتنا

أم الدنيا...استون فيلا يحتفل برفع علم مصر بملعب فيلا بارك

ماذا يحدث؟.. بعد جريمة دبور الاسماعيلية وحصار خُط الفيوم.. شاب يذبح والديه بالاسكندرية

خلعت ملابسها .. أغرب أعراض لـ حالة مريضة بكورونا

فضل الصلاة على النبي 1000 مرة فى قضاء الحوائج يوم الجمعة

موتورولا تطلق ثلاثة هواتف مميزة جديدة

بي واي دي ترفع أسعار نسختها L3 موديل 2022 .. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان بحري.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية

هيئة الدواء توجه نداء عاجلا للحاصلين علي لقاح كورونا مؤخرا

ارتفاع في منسوب البحر.. مفاجأة حول اختفاء الإسكندرية.. فيديو

العالم يفقد رئتيه..وكارثة جديدة تتسبب في تحول غابات الأمازون

خالٍ من أي اضطرابات.. تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

أبرزها الصداع والأملاح .. مخاطر لا تتوقعها لتناول الجبنة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع رضا شحاتة لتولي منصب المدرب العام فى جهاز موسيماني

هدد المواطنين بـ سيف.. ضبط أحد أباطرة تجارة الحبوب المخدرة بالغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدحت صالح بشعل حفل الموسيقى العربية| صور

دشنه مصطفى أمين..على عكس الـ «فالنتين»..عيد الحب المصري سببه جنازة عجوز

كيف تسبب الإرهاب في تعرض الألفي للاغتيال قبل إقالته

فرقة 333.. كيف حررت النمور السوداء الرهائن من قبضة "خُط الفيوم" في 5 دقائق

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على عقوبة الشغب بين جماهير الأهلي والزمالك في القمة

فيديوجراف| من أجمل معاني الحب.. شاب يخلع أسنانه ويهديها لـ حبيبته

تحسبا لـ سقوط أديس أبابا.. الإثيوبيون يتكالبون على سحب الأموال وتخزين الغذاء

فيديوجراف| باط مايان السيد يتصدر التريند.. والفنانة لمنتقديها: أنا حرة

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ