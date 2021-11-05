تستعد شركة موتورولا Motorola، لإطلاق ثلاثة هواتف مميزة جديدة في السوق الهندية، تحتوي طرازات Moto 10 و Moto 50 و Moto 70 ، على بطارية كبيرة بقوة 1750 مللي أمبير في الساعة، وتدعم بطاقتي SIM ونظام ضمان استبدال لمدة عامين.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتفي موتورولا Moto A10 و Moto A50، بمعالج MT6261D من ميدياتك، ويتشارك الهاتفين في شاشة ملونة بقياس 1.8 بوصة.

موتورولا تطلق ثلاثة هواتف مميزة جديدة



ويمتاز هاتفي موتورولا Moto A10 و Moto A50، بمصباح يدوي يتم تنشيطه بواسطة زر مادي، كما يحتوي الهاتفان على فتحة لبطاقة الذاكرة الخارجية microSD، تصل إلى 32 جيجابايت.

وبالإضافة إلى ذلك، يمتاز الهاتفان بمقبس صوت بقياس 3.5 ملميتر، ولا يحتوي إصدار A10 على إعداد كاميرا، بينما يحتوي طراز A50 على كاميرا أحادية في الخلف.

هاتف موتورولا Moto A50



وبينما يتمتع هاتف Moto A70 بتصميم مشابه، ولكن مع شاشة بحجم أكبر بقياس 2.4 بوصة، وسيحتوي هاتف موتورولا على معالج من نوع Unisoc، ويمتاز الهاتف بباقي المواصفات الإصدارين الآخرين، مع كاميرا واحدة في الخلف، ومصباح LED، واتصال FM لاسلكي، إلى جانب خاصية تسجيل المكالمات.

هاتف موتورولا Moto A70



ومن المتوقع أن يصل هاتف موتورولا Moto A10 إلى خمس ولايات بالهند، مقابل سعر حوالي 20 دولار (أي ما يعادل 313 جنيه مصري)، وسيتوفر هاتفي Moto A50 و Moto A70 مقابل سعر حوالي 25 دولار (أي ما يعادل 392 جنيه مصري)، ولكن سيتم الكشف عن تفاصيل الأسعار النهائية والتوافر بمجرد إطلاق الأجهزة بشكل رسمي.