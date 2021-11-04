فنان شهير ينجو من الموت بعد حادث سير I صور

نجأ الفنان المغربي طارق البخاري من حادث سير تعرض له خلال الساعات الماضية ، وأثارت الحادثة قلق متابعيه بعد مشاهدة الخسائر التى تعرضت لها سيارته .

وطمأن الفنان المغربي طارق البخاري جمهوره من خلال عدد من الصحف المغربية على صحته ، مؤكداً ان لم يصاب بأي أذى خاصة وانه كان يلتزم بوضع حزام الأمان .

وتابع الفنان المغربي طارق البخاري ان سبب تعرضه الى الحادث يعود الى ان الطريق لم يكن ممهداً بشكل كبير .

الفنان المغربي طارق البخاري

الفنان المغربي طارق البخاري من مواليد 2 سبتمبر 1978 بمدينة الدار البيضاء.

درست الفنان المغربي طارق البخاري بمعهد الدار البيضاء على يد محمد عفيفي، وشارك في عدة أعمال مغربية سواء في السينما، التلفزيون أو المسرح .

حصل الفنان المغربي طارق البخاري على جائزة أحسن تشخيص بالدورة 13 للمهرجان الدولي لسينما المؤلف عن فيلم حديث اليد والكتان لعمرورو رايبي وعن نفس الفيلم حاز على جائزة أحسن.تمثيل بمهرجان روتيردام، قام مؤخرا بتشخيص دور البطولة بالفيلم الدولي عملية الدار البيضاء .