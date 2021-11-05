سيناء تتفوق فى زراعات الصوب والأنفاق البلاستيكية.. توفر المياه وفرص عمل وتدعم الاقتصاد الوطني

أبدع مزارعو محافظة شمال سيناء ، في الزراعة أسفل الصوب الزراعية والأنفاق البلاستيكية ، واكتسبوا خبرات كبيرة في هذا المجال، ما حقق حالة من الاكتفاء الذاتي على مدار السنوات الماضية، بل أصبح إنتاج سيناء من المحاصيل يمثل شهرة للمحافظة في مختلف المحافظات،خاصة ان الزراعات المحمية تستهلك من60% إلى70% من كميات المياه التى تستهلكها الزراعات التقليدية المكشوفة، كما أنها توفر فرص العمل وتلبي احتياجات المصدرين من المنتجات الزراعية لدعم الاقتصاد الوطنى.



ويقول سلامه محمد "مزارع"، أن الزراعة أسفل الصوب الزراعية مكلفة للغاية لكن عائدها مجزي وان الخضروات والفاكهة التي تنتج من الصوب تلقي إقبال شديد عليها نظرا لجودتها وتميزها، حيث يتم حجز المحصول قبل نضجه من قبل التجار.. خاصة و ان الزراعات التي يتم انتاجها زراعته عضوية خالية من أي ملوثات كما اننا ننتج محاصيل في غير اوقاتها لتوفير السلعة امام المواطنين لتحقيق عائد مجزي .

ولفت عبد الله علي "مزارع"، ان محصول الخيار والطماطم والكنتالوب السيناوي، يزرع في مناطق صحراوية بكر، ويحتاج عناية خاصة، وذلك باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة ، فالكانتلوب مثلا يتميز بمذاقه الحلو والذي يطلق عليه الشهد السيناوي .. لذا فأن التركيز يتم علي إنتاج محاصيل زراعية عليها طلب في الأسواق ، من أجل مشاركة الدولة في مسيرة الإنتاج من اجل نجاح خطط التنمية .



الطرق الحديثة

ويقول المزارع طلب محمد ، ان الزراعة بالطرق الحديثة اسفل الصوب والانفاق البلاستيكية ، تتم باستخدام طرق الري بالتنقيط.. خاصة وان التربة في سيناء صالحة وجيدة للزراعة ، لذا فإن الانتاج الزراعي يحقق رواج كبير في مختلف الأسواق لانه لا يتم اضافة أي مبيدات ، وهذا يحقق عائد كبير للمزارع.



أما المزارع سليمان محمود ، فيقول، ان موسم الخيار هذا العام حقق عائد كبير وخير وفير، سواء لأصحاب الأراضي أو المزارعين ، وهذا يشجع على العمل لزيادة الإنتاج والحصول على ربح أكبر ، وذلك للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المحصول من حيث الكمية والجودة ، لذا فان عائد الزراعة يكفي مصروف للعائلة لعدة شهور.

ومن جانبه .. قال المهندس عبد الحميد الاخرسي نقيب الفلاحين بشمال سيناء،ان هناك خبرات سابقة في الزراعات أسفل الأنفاق البلاستيكية أو الصوب الزجاجية ،وقال أنه يتم تسويق إنتاج الخضروات لتغزو أسواق المحافظات في مختلف أنحاء الجمهورية لإنتاجها في توقيتات لا يتواجد فيها هذا المحصول .

وطالب بإقامة محطة رئيسية لفرز الإنتاج وذلك عن طريق الجمعية المركزية لتعظيم العاءد من الإنتاج وتحقيق دخل وفير للمزارع .. حيث ان تنظيم عملية التجميع والفرز سيرفع من القيمة المضافة ويسمح بعملية التصدير إلي الأسواق الخارجية

و أكد المهندس عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء ، أن المزارعين تمكنوا من انتاج الخضروات بكافة انواعها وكذلك إنتاج "الكنتالوب". لما له من شهرة واسعة في مختلف أنحاء الجمهورية، نظرا لأنه يزرع في مناطق بكر ولا ينمو على أي أسمدة أو مبيدات زراعية، ما يجعله أمن على صحة المواطنين.

وأوضح ،ان المديرية تدعم المزارعين بشبكات الري والبذور بالمجان، لمساعدتهم في زراعة أكبر مساحة ممكنة، حيث تم إدخال أصناف جديدة من الكانتلوب بالتعاون مع مركز بحوث الخضر بوزارة الزراعة حيث أعطت نتائج مبشرة ، ومن المتوقع ان تعطي متوسط إنتاجية للفدان بنحو 14 طن وهي اعلي إنتاجية من الأصناف التي سبق زراعتها في مناطق شرق العريش الشيخ زويد .