عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام حسن غاضبا: تم ذبح فريق الاتحاد أمام بيراميدز بفعل فاعل

حسام حسن
حسام حسن

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري غضبه من القرارات التحكيمية في مباراة فريقه التي أقيمت أمام بيراميدز اليوم الخميس.

وقال حسام حسن عقب المباراة: "أظهرنا مستوانا الحقيقي في الشوط الأول لكن تم ذبحنا بعد كل الأخطاء التي احتسبت علينا وركلة الجزاء التي تحولت من صالحنا إلى علينا".

وشدد "سعيد بأدائنا خاصة في الشوط الأول وقدمنا كل شيء لدينا أمام فريق لديه ميزانية ضخمة".

وأردف "الأخطاء التي لا نستطيع تحملها حدثت ضدنا ولا يوجد أي فائدة مما يحدث، فريق يجتهد وهناك بعض الأشياء ليست في أيدينا، المؤتمر مُسجل وأتكلم بكل احترام وخسرنا بفعل فاعل ماذا بعد أننا نخسر بفعل فاعل؟".

ووجه أكثر من صحفي سؤالا إلى حسام حسن الذي ظل يردد أن فريقه خسر بفعل فاعل إلى أن حدثت أزمة وتم إلغاء المؤتمر.

وشهدت المباراة لقطة مثيرة للجدل بعدما كان الحكم محمد معروف يذهب لمشاهدة لقطة في تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء للاتحاد ليحتسب ركلة جزاء لبيراميدز بعد وجود خطأ بها قبل هجمة الفريق السكندري وهو الأمر الذي اعترض عليه حسام حسن بشدة.

وهُزم الاتحاد السكندري في ملعب الدفاع الجوي بثلاثية دون رد في ثالث جولات الدوري المصري.

حسام حسن الاتحاد السكندري بيراميدز محمد معروف ملعب الدفاع الجوي الدوري المصري

ترشيحاتنا

قبل لقاء القمة.. مفتي الجمهورية محذرا من التعصب: أمر مذموم دينيًّا ومجتمعيًّا

إبراهيم عيسى: ليه أدخل أجزخانة ألاقي صيدلي قاعد بيقرأ قرآن بدل مرجع أدوية.. فيديو

سقوط جديد لـ أبي أحمد..تيجراي تسيطر على مدينة رئيسية قرب عاصمة إثيوبيا

شرف الناس مش لعبه..ريهام سعيد: شاكوش خاض في عرض أولادي ورفضت تنازله

"أنت أقوى من المخدرات"..القباج: استقبال 140ألف حالة من خلال الخط الساخن للحملة..فيديو

ديلاكروا وسلسلة وصف مصر.. كيف ساهم الفرنسيون في تعريف أمريكا الجنوبية بتاريخ مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان بحري.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية

هيئة الدواء توجه نداء عاجلا للحاصلين علي لقاح كورونا مؤخرا

ارتفاع في منسوب البحر.. مفاجأة حول اختفاء الإسكندرية.. فيديو

العالم يفقد رئتيه..وكارثة جديدة تتسبب في تحول غابات الأمازون

خالٍ من أي اضطرابات.. تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

حقيقة مفاوضات الأهلي مع رضا شحاتة لتولي منصب المدرب العام فى جهاز موسيماني

هدد المواطنين بـ سيف.. ضبط أحد أباطرة تجارة الحبوب المخدرة بالغربية

أبرزها الصداع والأملاح .. مخاطر لا تتوقعها لتناول الجبنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دشنه مصطفى أمين..على عكس الـ «فالنتين»..عيد الحب المصري سببه جنازة عجوز

كيف تسبب الإرهاب في تعرض الألفي للاغتيال قبل إقالته

فرقة 333.. كيف حررت النمور السوداء الرهائن من قبضة "خُط الفيوم" في 5 دقائق

رجال في حياة شويكار أبرزهم فؤاد المهندس.. ماذا طلب منها الزعيم عبد الناصر؟

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على عقوبة الشغب بين جماهير الأهلي والزمالك في القمة

فيديوجراف| من أجمل معاني الحب.. شاب يخلع أسنانه ويهديها لـ حبيبته

تحسبا لـ سقوط أديس أبابا.. الإثيوبيون يتكالبون على سحب الأموال وتخزين الغذاء

فيديوجراف| باط مايان السيد يتصدر التريند.. والفنانة لمنتقديها: أنا حرة

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ