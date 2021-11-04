حسام حسن غاضبا: تم ذبح فريق الاتحاد أمام بيراميدز بفعل فاعل

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري غضبه من القرارات التحكيمية في مباراة فريقه التي أقيمت أمام بيراميدز اليوم الخميس.

وقال حسام حسن عقب المباراة: "أظهرنا مستوانا الحقيقي في الشوط الأول لكن تم ذبحنا بعد كل الأخطاء التي احتسبت علينا وركلة الجزاء التي تحولت من صالحنا إلى علينا".

وشدد "سعيد بأدائنا خاصة في الشوط الأول وقدمنا كل شيء لدينا أمام فريق لديه ميزانية ضخمة".

وأردف "الأخطاء التي لا نستطيع تحملها حدثت ضدنا ولا يوجد أي فائدة مما يحدث، فريق يجتهد وهناك بعض الأشياء ليست في أيدينا، المؤتمر مُسجل وأتكلم بكل احترام وخسرنا بفعل فاعل ماذا بعد أننا نخسر بفعل فاعل؟".

ووجه أكثر من صحفي سؤالا إلى حسام حسن الذي ظل يردد أن فريقه خسر بفعل فاعل إلى أن حدثت أزمة وتم إلغاء المؤتمر.

وشهدت المباراة لقطة مثيرة للجدل بعدما كان الحكم محمد معروف يذهب لمشاهدة لقطة في تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء للاتحاد ليحتسب ركلة جزاء لبيراميدز بعد وجود خطأ بها قبل هجمة الفريق السكندري وهو الأمر الذي اعترض عليه حسام حسن بشدة.

وهُزم الاتحاد السكندري في ملعب الدفاع الجوي بثلاثية دون رد في ثالث جولات الدوري المصري.