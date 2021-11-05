افتتاح معرض الفنون التشكيلية للفنانين الشبان بقصر ثقافة شرق النيل ببني سويف

مع ثورة إغلاق معارض الفن التشكيلي بسبب الجائحة الفيروسية في العالم كله، أصبح أصحاب المعارض والفنانين التشكيلين كغيرهم من الفنانين يجتهدون من أجل البقاء على الساحة بالإمكانيات المتاحة.



ومن هذا المنطلق نظم قصر ثقافة بني سويف الجديدة شرق النيل برئاسة الفنانة عفاف نصيف قليني مدير القصر معرضا للفنون التشكيلية للمواهب الشابة بمحافظة بني سويف اليوم الخميس و يستمر لمدة إسبوع ، وذلك بمرسم صالة المعارض بالقصر ، بحضور المهندس محمد عصام نائب رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، و طارق علي خالد مدير عام العلاقات العامة بالجهاز ، ومحمود عبود رئيس مجلس الامناء لمدينة بني سويف الجديدة ومحمد ابراهيم عويس امين عام حزب التجمع بالمحافظة ، و مديرة مدارس سان مارك للغات بالمحافظة ولفيف من الإعلاميين والصحفيين .



جدير بالذكر ان المعرض شارك فيه كل من الفنانين الشبان وذلك لعرض الرسومات والصور التشكيلية للمواهب الشابة بالمحافظة ، والاستعداد للإشتراك في المعارض المحلية والدولية ، والمسابقات العامة على مستوى الجمهورية، ونظمت المعرض الموهبة الشابة الفنانة منار هشام عبدالله الطالبة بكلية السياحة والفنادق بالمشاركة مع المواهب المشاركة في المعرض وهم الفنانة الشابة منار هشام عبدالله "١٦ لوحة " ، والفنانة أسماء مجدي محمد " لوحتان " ، والفنانة أمنية مصطفى أبو سريع "لوحتان" ، والفنانة سهيلة حنفي محمود ، الفنان محمد جمال شناوي ، والفنان ناروز حنا ملاك ، والفنان محمد جابر .والفنانة ياسمين محمد أحمد " لوحتان" ، و الفنانة منار الحمد صالح " ٧ لوحات " ، الفنانة رانيا فوزي إسماعيل " ١٨ لوحة ، والفنانة تيسير كمال محمد " ٢٨ لوحة " .



يأتي ذلك في إطار اهتمام وزيرة الثقافة الدكتورة أيناس عبدالدايم والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف ، وتوجيهات الفنان الدكتور هشام عطوة رئيس الهيئة العامة للقصور الثقافة وباشراف الفنان جلال عثمان رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومتابعة محمد كمال وبرئاسة عفاف نصيف مديرة قصرثقافة شرق النيل ، و ريهام احمد مسؤل الفنون التشكيلية للفرع ، حماد.

وفي تصريح خاص لصدي البلد قالت عفاف نصيف مدير القصر أن المعرض إقيم دعمًا لفئة الشباب من الفنانين التشكيلين، ولروحهم وأفكارهم المتجددة، احمد مسؤل الفنون التشكيلية بالقصر .

مؤكدة أنها تسعى جاهدة إلى أن تسلط الضوء على هذه المواهب التي لا يراها كثيرون، بما يجعل المعرض يمثل مساعدة لهم لخلق بدايات صحيحة تمهد لهم الطريق خاصة في ظل الظروف التي يعيشها العالم بسبب انتشار جائحة كورونا.

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