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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان الحرف التراثية في دورته الرابعة عشر .. الأحد

صدى البلد

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة يرافقها  الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدورة الرابعة عشر لمهرجان الحرف التراثية تحت عنوان "تنمية الإنسان المصري" وذلك يوم الأحد المقبل في تمام السادسة مساءً بمركز سينما الجزيرة بساحة الأوبرا، وينظم المهرجان الإدارة المركزية لمراكز الإنتاج الفني برئاسة د. سلوى الشربيني بشكل دوري سنوي لدعم ورعاية الحرفيين والجمعيات الأهلية المتخصصة والحفاظ على هذه الفنون من الإندثار، ويستمر حتى 11 نوفمبر.


وقال الدكتور خالد سرور "تستمر مسيرة مهرجان الحرف التراثية كأحد الفعاليات الفنية النوعية الكبرى التي أسسها قطاع الفنون التشكيلية بهدف دعم أصحاب الحرف التراثية وفتح منافذ جديدة لتسويق منتجاتهم .. وقد أصبح هذا الحدث المتفرد وجهة واهتمام الفنانين المتخصصين ومحبي المنتجات التقليدية التراثية بمجالاتها المتنوعة ومحفزاً على مواصلة العطاء والتطور بما يتلاءم ومتطلبات العصر ومستهدفاً كذلك حماية إرث الأجداد في هذا المجال وتعزيز وعي الأجيال الشابة بقيمته وتكوين جيل جديد مهتم بهذه الحرف والتعرف على ثقافات وفنون مختلفة هي نبت أصيل للحضارة المصرية وتتميز به مما يسهم في استراتيجية وزارة الثقافة المصرية التي تُجسد صدق الإرادة السياسية في الحفاظ على هذه الفنون واستمرارها لأجيال أخرى قادمة."


وذكرت د. سلوى الشربيني ، أن برنامج حفل الأفتتاح سيتضمن عرضاً للأزياء من إخراج ا. محمد نصار لحوالي (٢٥) قطعة أزياء من إنتاج مركز الفن والحياة يُعبر عن الأزياء التراثية المتنوعة في محافظات مصر المختلفة، ومعرضاً لمنتجات حرفية ويدوية من إنتاج الإدارة العامة للبحوث التراثية وتشارك بحوالي (١٠٠) عمل - الإدارة العامة للحرف التقليدية "مركز الفن والحياة - دار النسجيات المرسمة" وتشارك بحوالي(١٢٥) عمل، ومعرضاً لمنتجات الجهات المشاركة وهي جهات حكومية (الهيئة العامة لقصور الثقافة - صندوق التنمية الثقافية)، وجمعيات أهلية (جمعية أصالة - جمعية أبناء أسوان - مؤسسة مهنة ومستقبل - اتحاد المشروعات والحرف اليدوية - مؤسسة أخميم للنسيج - أندية اليونسكو للحفاظ على التراث - الإدارة العامة للأتفاقيات والأمن البيئي بوزاره التعليم العالي."


كما يتضمن البرنامج ورش عمل فنية حية في مجالات الحرف اليدوية ليقوم خلالها الفنانين والحرفيين بعرض طرق عمل المنتجات بشكل مباشر مع الجمهور وستستمر خلال فتره المهرجان، ويتواجد ذوي الهمم هذا العام من خلال معرض مصور لورش عمل شاركوا فيها في مجال الحرف التراثية وندوات ثقافية عن الحرف ودورها في تنمية المجتمع، وسيتخلل الافتتاح عروضاً فنية لفرقة التنورة وفرقة النيل وستستمر طوال أيام المهرجان.

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