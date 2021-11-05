علاج جديد لكورونا يتم تناوله عن طريق الفم.. تفاصيل

كشف الدكتور حاتم سليمان استشاري طب الحالات الحرجة، عن أول علاج لكورونا يتم تناوله في المنزل عبر الفم.

وقال حاتم سليمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سى"، مع الإعلامى رامى رضوان، والمُذاع عبر فضائية "دى إم سى"، إن ريطانيا وافقت على أول علاج مضاد لفيروس كورونا يمكن تناوله فى المنزل، موضحا أن ن هذا العقار كان يستخدم لعلاج بعض حالات السحائي الفيروسى فى فنزويلا وعند تطبيقه على مصابى كورونا أثبت فاعليته.

وتابع حاتم سليمان:" التصريح باستخدام العقار صدر من أعلى جهة رقابية فى بريطانيا نتيجة فاعليته مع الفيروس التاجى، مؤكداً أنه أول علاج لفيروس كورنا عن طريق الفم.

وأشار إلي أن أخذ هذا العلاج سيكون عبر روشتة وبشروط محددة أربع هى أصحاب أمراض السكر، والقلب، والسمنة المفرطة، ومن فوق الـ60عاماً وهى الفئات الأكثر عرضة لتطور الأعراض من بسيطة إلى أعراض حرجة وشديدة.