لقاء الخميسى تتحدث عن طقوس احتفالها بعيد الحب مع محمد عبد المنصف

قالت الفنانة لقاء الخميسى، ردا علي سؤال الإعلامي رامي رضوان، حول تلقيها هدية عيد الحب من زوجها محمد عبد المنصف، موضحة:" ملحقش يقوم بالواجب".

وتابعت لقاء الخميسي خلال حواره مع رامي رضوان ببرنامج " مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى"،:" عبد المنصف بيجب الهدية في شهر فبراير وليس نوفمبر، مؤكدة أنه يحتفل معها بعيد الحب في شهر فبراير.

وأوضحت الخميسي،:"لو محمد عبد المنصف جابلى وردة أنا هرضى في هذه الظروف لكن لو في ظروف تانية مش هوافق ، ومحمد عبد المنصف هادى جدا ، وأحلى حاجة عملهالى كانت في عيد ميلادى العام الماضى .

وعن مسلسل حتة من القمر، قالت، إن مسلسل حتة من القمر بدأ بفكرة الرفض، حيث ترفض نفسك عندما تهتز بكلام وتنمر الناس، موضحة أن مشكلة بطلة المسلسل- أنها كانت ترفض نفسها .