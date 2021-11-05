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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجل حجاج عبد العظيم يكشف سر غياب ريهام حجاج عن زفاف شقيقته

حجاج عبد العظيم
حجاج عبد العظيم

كشف  الفنان خالد حجاج عبدالعظيم  نجل الفنان حجاج عبدالعظيم، عن سبب غياب  الفنانة ريهام حجاج عن حفل زفاف  شقيقته دنيا ، الذي أقيم منذ أيام  بأحد الفنادق الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر.

ونشر  خالد حجاج  فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعي  إنستجرام، ردا على تساؤلات الجمهور  حول سبب غياب ريهام حجاج عن حفل زفاف شقيقته حيث قال  "بعمل الفيديو ده عشان ريهام حجاج.. ناس كتير بتسألني، إزاي ريهام حجاج متجيش الفرح؟.. إزاي ريهام مش في الصور؟.. هي ريهام حجاج أختك".


أضاف: "بجد والله شرف ليا انها تكون أختي، وعلى راسي من فوق.. بس ريهام حجاج مش بنت حجاج عبدالعظيم، هو عنده اتنين هما خالد ودنيا.. فأنا بوضح الكلام ده عشان الناس اللي بتسأل في الموضوع ده.. ريهام حجاج أتشرف بيها، لكن هي مش شقيقتي".

حجاج يحتفل بزفاف ابنته:

احتفل الفنان حجاج عبد العظيم، بحفل زفاف ابنته دنيا، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور الأهل وأصدقائه من الوسط الفني.

وكان على رأس هؤلاء الحاضرين الفنان حمادة هلال، والفنانة إيمي طلعت زكريا، وياسمين رحمي، والفنان مجدي كامل وزوجته الفنانة مها أحمد، وشريف باهر، والمخرج محمد النقلي، والمطرب عصام كاريكا، وأشرف زكي، وزوجته الفنانة روجينا، والمطربة بوسي.

وكان حجاج عبد العظيم قد بكى أثناء رؤيته لابنته بالفستان الابيض للمرة الأولى حيث لقى الفيديو تأثيرا كبيرا من جانب جمهور السوشيال ميديا.

حجاج عبد العظيم يشارك في مسرحية أبو العربي :


ويشارك حجاج عبدالعظيم في مسرحية أبو العربي، وهي من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، وبطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، ليلى عز العرب، عمرو عبدالعزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، من إنتاج شركة Sea Cinema وتي كا برودكشن للمنتج تامر كرم.

ودخل الفنان حجاج عبد العظيم،  في نوبة بكاء شديدة فور ظهور ابنته بفستان زفافها والتي تحتفل به اليوم بحضور نجوم الفن.

ووجه حجاج عبد العظيم كلمات مؤثرة إلى ابنته دنيا، حيث قال لها:" مبروك يا حبيبتي ربنا يتمملك على خير".

حجاج عبدالعظيم ريهام حجاج خالد حجاج زفاف شقيقته دنيا الفرح

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