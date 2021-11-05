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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 5-11-2021

الدرهم - الاماراتى
الدرهم - الاماراتى فى البنوك اليوم الجمعة

ننشر اسعار صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .
 

الدرهم الاماراتى 


استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك المركزى ليسجل 4.26 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم اليوم الجمعة فى بنوك ( بلوم ، مصر ،الأهلي ،كريدى اجريكول، الأهلى الكويتى، مصرف ابوظبى الإسلامي ،عودة، المشرق ،المصرى لتنمية الصادرات، HSBC، فيصل الإسلامي، الإسكندرية، الإمارات دبي الوطني، ) 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك( قناة السويس ، قطر الوطني) 4.25 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع .

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك( الاستثمار العربى، أبوظبي التجاريADCB ،ابوظبي الأول FAB ) 4.24جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.

بلغ سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك( الكويت الوطني ، التنمية الصناعية ) 4.22 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك العربي الأفريقي الدولي نحو 4.21جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.


و استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.20جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع .

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى المصرف المتحد 4.17 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

تقدم بنوك كريدي أجريكول ومصر والأهلى وعودة و الإسكندرية ، أعلى سعر شراء الدرهم الاماراتى مسجلا 4.26جنيه وفقا لاخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية .

الدرهم الاماراتى مصرف أبوظبي الإسلامي البنك المركزي الجنيه المصري اليوم الجمعة

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