بدء انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية

بدأت منذ قليل، فعاليات انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية، بحضور المرشحين داخل نادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم.

ويتنافس 15 مرشحا على 6 مقاعد، وأعلن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية عن دعم خمسة مرشحين خلال الانتخابات وهم: أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله، لجهودهم وعطائهم في خدمة أعضاء النقابة خلال الفترة السابقة.

وتضم القائمة الكاملة للمرشحين قائمة كل من، أشرف فؤاد، حسن علي، سامح بسيوني، سميحة عبد الهادي، عادل شعبان، علي كمالو، محمد عاشور، نجلاء شعير، هاني عبد الهادي، هشام عطوة وأحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله.

وأكد أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة فرضت 200 جنيه لأى عضو يتخلف عن المشاركة والإدلاء بصوته فى انتخابات النقابة، مؤكدا أنه يثق فى حضور أعضاء النقابة، خاصة أن جميعهم حريص على اختيار ممثليه فى النقابة بنفسه من أجل مستقبلها، والحرص على استمرار الخدمات التي تقدمها ومجلس إدارتها لأعضائها.