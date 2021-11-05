قبل مواجهة الأهلي.. الزمالك يطالب اتحاد الكرة برفع الإيقاف عن شيكابالا

طالبت اللجنة التنفيذية المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد برفع الإيقاف عن قائد الفريق الأبيض محمود عبدالرازق شيكابالا بعد قرار مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية المصرية بإلغاء العقوبة.



وترى اللجنة التنفيذية لنادى الزمالك أن قرار إيقاف محمود عبدالرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأبيض 8 مباريات من قبل لجنة الإنضباط بعد تخفيفه من 8 شهور مازال مبالغ فيه وليس له علاقة باللوائح والقوانين، خاصة أن مركز التسوية والتحكيم الرياضى ألغى القرار ولكن الجبلاية ترفض تنفيذه .



ويغيب شيكابالا عن المباراة الثالثة على التوالى للزمالك فى الدورى اليوم عندما يلتقى الفريق الأبيض غريمه التقليدى الأهلى فى الثامنة مساء بإستاد القاهرة بعدما غاب الفهد الأسمر عن مباراتى انبى والطلائع فى الجولتين الأولى والثانية للبطولة التى يحمل الفارس الأبيض لقبها من الموسم الماضى .



وتضم قائمة الزمالك لمباراة القمة التى يغيب عنها شيكابالا وحازم إمام للإيقاف ورزاق سيسه وأيمن حفنى لأسباب فنية كلا من :



حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد

خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - يوسف إبراهيم "أوباما"

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد